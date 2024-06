Identificado motorista que faleceu em acidente com carreta na BR-116

Foi identificado como Marcos José Cordeiro de Oliveira, 55 anos de idade, o condutor de uma carreta, que faleceu em acidente na manhã de sábado (8), na BR-116, em Santa Rita de Minas.

Marcos era de Santana do Campestre, próximo a Ubá, onde ele carregou o caminhão com móveis de uma loja da localidade e realizava o transporte no momento do acidente.

A carreta seguia sentido a Caratinga, quando provavelmente o motorista perdeu o controle em uma curva e foi deslizando até parar em uma árvore no acostamento.