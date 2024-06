Identificado motorista envolvido em atropelamento que resultou em morte de pedestre

CARATINGA – Foi identificado o motorista envolvido em atropelamento que resultou na morte de Marcelo do Carmo Silva, 38 anos. O fato foi registrado no domingo (9) na BR-116, perímetro urbano de Caratinga.

A Polícia Civil de Caratinga, através do Setor de Crimes Trânsito e de Menor Potencial Ofensivo da 2ª Delegacia Regional, informou que as investigações se iniciaram logo após o sinistro, com o comparecimento da perícia ao local, atendido pela Polícia Rodoviária Federal, sendo feito o levantamento, coleta dos vestígios e encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

A equipe policial prosseguiu nas diligências ao longo daquela semana e conseguiu identificar o veículo causador do atropelamento e respectivo condutor ainda na quarta-feira (12). O condutor apresentou-se acompanhado de advogado e prestou declarações, assumindo estar envolvido no acidente.

Nesta semana o veículo foi apresentado para exame pericial e o proprietário também foi inquirido.

As diligências prosseguem para a conclusão das investigações no prazo legal. Informações mais detalhadas deverão ser divulgadas com a conclusão do inquérito.