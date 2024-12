Identificado em Coronel Fabriciano mais um suspeito do envolvimento no assalto a casal de idosos em Caratinga

Policiais militares em Coronel Fabriciano identificaram um possível envolvido no violento assalto praticado contra um casal de idosos em Caratinga na manhã de domingo (15). Criminosos roubaram das vítimas mais de R$ 74 mil em dinheiro e joias. Na fuga, dos criminosos se envolveu em um acidente grave com a moto que conduzia em Ipatinga, conforme já noticiado pelo Diário do Aço.

A reportagem apurou junto a fontes da Polícia Militar, que o roubo foi praticado na residência das vítimas no bairro Santa Zita em Caratinga, no início da manhã de domingo, quando dois assaltantes armados invadiram a casa das vítimas, uma mulher de 68 e o marido de 69 anos. Os criminosos, que estavam encapuzados, agrediram a idosa causando-lhe ferimentos no rosto e braço, e ameaçaram o casal com arma de fogo e faca.

Em um primeiro momento, os ladrões pegaram R$ 42 mil em dinheiro, joias, relógios e os celulares das vítimas. O idoso também foi agredido e obrigado a entregar mais R$ 22 mil que estavam guardados em um armário de aço.

Após o crime, os assaltantes trancaram o casal em um cômodo da casa e fugiram. A idosa conseguiu, ao ser libertada pelo marido. Vizinhos foram acionados e chamaram a polícia. A apuração inicial revelou que os assaltantes chegaram à residência em uma motocicleta, conforme imagens de câmeras de segurança nas proximidades.

Horas depois, ainda na manhã de domingo, um acidente de trânsito na entrada de Ipatinga levou à descoberta do envolvimento de um adolescente de 17 anos no assalto. O jovem estava em uma motocicleta Honda CG Titan e bateu contra uma pilastra do viaduto do bairro Vila Ipanema.

Em poder do menor de idade, moradora de Coronel Fabriciano, foram apreendidos alguns dos objetos que pertencem ao casal. Um revólver de calibre 32 também foi recolhido no local do acidente. O jovem acidentado, que ficou internado em estado grave no Hospital Márcio Cunha, foi reconhecido pelas vítimas como um dos assaltantes. A motocicleta usada no crime, que se acidentou, estava com uma placa falsa. Os PMs conseguiram rastrear a origem de um Fiat Uno que também foi visto nas proximidades do local do assalto em Caratinga. O carro é registrado em Coronel Fabriciano e os militares chegaram à proprietária atual, no Centro da cidade.

Carro encontrado coberto por capa

Durante o rastreamento, policiais militares descobriram que um Fiat Uno Vivace também teria sido usado para transportar os assaltantes até as proximidades da residência das vítimas. O veículo está em processo de venda para uma mulher moradora do centro de Coronel Fabriciano. Os militares localizaram esta proprietária, que ainda não concretizou a transferência do veículo junto ao Detran. Ela informou que seu namorado, um homem de 47 anos, pegou o carro na noite de sexta-feira (13) para buscar medicamentos e retornou apenas no fim da manhã de sábado (14), alegando ter sido vítima de um roubo. Ele relatou à namorada que foi abordado por criminosos armados, que o forçaram a dirigir até Caratinga, onde praticaram o roubo e o obrigaram a participar do crime sob ameaça de morte. A mulher questionou o namorado sobre não registrar a ocorrência, ao que ele respondeu que “temia represálias dos criminosos e estava com receio de ser preso devido a pendências com pensão alimentícia”. As equipes da PM foram até a casa do homem, no bairro Santa Helena, em Coronel Fabriciano, onde foi avistado o Fiat Uno na garagem da residência. O carro estava coberto por uma capa de proteção. O suspeito, entretanto, não foi encontrado no local. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

