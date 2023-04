Identificado e localizado adolescente que postou em rede social ameaça á escola no distrito Revés de Belém

A postagem dizia: “” tô ansioso para matar vcs na escola”. O conteúdo de ameaça e violência foi produzido por um adolescente de 15 anos e postado no Instagram. As autoridades foram acionadas pela equipe da Escola Estadual João Paulo II, do distrito do Revés do Belém, no município de Bom Jesus do Galho.

A mensagem foi postada nos stories do perfil do adolescente, ou seja, com duração de 24 horas. Prints desse conteúdo passaram a circular pelas redes sociais, gerando pânico. O adolescente foi localizado pela PM e conduzido até o quartel de Polícia Militar. Em seu depoimento, ele informou que não tinha a pretensão de ameaçar ninguém na escola e que teria feito a postagem selecionando “favoritos” na aba do aplicativo direcionada para amigos restritos, sem intenção em consumar o ato da ameaça.

De acordo com boletim registrado pela PM, diante do fato, o menor e sua representante legal, conduzidos ao quartel, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e terão de comparecer à 4° Promotoria de Justiça de Caratinga em data e horário pré-definidos.

O celular utilizado pelo menor durante postagem na rede social foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga que apura com mais detalhes o caso.