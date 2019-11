Identificado corpo encontrado na zona rural de Ipaba

Vítima residia em Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – Foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) de Ipatinga, o corpo encontrado na última segunda-feira (25) numa plantação de eucaliptos da Cenibra, na zona rural de Ipaba. A vítima é José Carlos Chaves Guimarães, 46 anos, que residia no distrito de Revés do Belém, zona rural de Raul Soares.

Segundo informações, José Carlos estava desaparecido desde o dia 21. Os parentes viram fotos sobre o ocorrido circulando pelo WhatsApp e perceberam que o corpo localizado seria de José Carlos por causa das roupas. A família foi até o IML e reconheceu o corpo dele.

Uma amiga de José Carlos informou que ele saiu de casa para olhar um trabalho e não voltou mais. Os legistas apontaram traumatismo craniano como causa da morte de José Carlos. Algum objeto, pedaço de madeira ou barra de ferro, pode ter sido usado para atingir a cabeça da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo de José Carlos foi encontrado por funcionários da Cenibra que realizavam patrulhamento de rotina na área do Talhão 18, numa localidade conhecida como Córrego do Chapeuzinho, em Ipaba, quando se depararam com o corpo na estrada de acesso ao Boachá.

Informações: Diário do Aço