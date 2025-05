Identificado como Daniel de Lima Souza o homem encontrado morto em decomposição em Inhapim

INHAPIM – Foi identificado como Daniel de Lima Souza, de 64 anos, o homem encontrado na manhã desta quarta-feira (21), em avançado estado de decomposição em um lote vago na rua Osvaldo Silva Araújo, em Inhapim.

Daniel era morador do Córrego Santa Cruz, zona rural do município, e foi identificado por um parente que compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.

Como noticiado anteriormente, o corpo foi localizado após moradores sentirem um forte odor vindo do terreno e acionarem a Polícia Militar. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, confirmou o óbito e encaminhou o corpo para exames complementares. Não foram encontrados sinais visíveis de violência.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e do serviço funerário local.