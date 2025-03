Identificado carreteiro que provocou acidente que matou advogado de Manhuaçu

DA REDAÇÃO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou o veículo envolvido no acidente que resultou na morte do advogado Jésus Batista Sousa Sangi, de 32 anos, na BR-381, próximo a João Monlevade, na noite de 24 de fevereiro de 2025.

Segundo informações, após a colisão com o Toyota Corolla conduzido por Jésus Sangi, o motorista da carreta evadiu-se do local sem prestar socorro. Ao chegar à garagem da empresa proprietária do veículo, foi questionado sobre os danos na carreta e alegou ter colidido com um animal nas proximidades de João Monlevade, chegando a registrar um boletim de ocorrência falso no site da PRF. Em seguida, trocou de veículo e prosseguiu viagem.

O motorista, natural do estado de São Paulo, foi identificado após investigações da PRF. As autoridades estão tomando as medidas legais cabíveis diante da omissão de socorro e da tentativa de encobrir o ocorrido. As informações foram repassadas para a Polícia Civil.

Jésus Sangi era um advogado respeitado em Manhuaçu e assessor parlamentar dos deputados Leleco e Padre João. O acidente gerou grande comoção na comunidade local.

Fonte: Carlos Henrique Cruz / Portal Caparaó