ICMS Patrimônio Cultural: Santa Rita de Minas, Caratinga e Pingo-d’Água se destacam

CARATINGA- O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural do Estado. Esse incentivo se dá através de repasses financeiros para os municípios que, por sua vez, precisam comprovar que possuem ações de gestão para a preservação, além de uma equipe composta por, pelo menos, um historiador(a) e um arquiteto(a).

O valor do repasse está diretamente ligado à pontuação obtida por cada cidade. Já foram divulgadas as pontuações provisórias, considerando os trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2021. Os municípios de Santa Rita de Minas, Caratinga e Pingo-d’Água tiveras maiores pontuações.

O programa

O ICMS Patrimônio Cultural é uma importante política pública estadual, que fomenta a proteção de bens culturais, a estrutura patrimonial e distribui recursos para a preservação da memória e identidade do povo mineiro, fortalecendo ainda mais os laços comunitários e identitários dos municípios atendidos. O programa impulsiona todo o sistema, visto que quanto mais se investe, mais dinheiro o estado repassa ao município. Desta forma, com a ampliação do valor e de municípios contemplados, um acervo maior recebe ações de preservação do patrimônio cultural, tornando o programa mais eficaz e contribuindo para a proteção da memória e da identidade de nossas comunidades.

Por meio de documentação enviada pelos agentes públicos municipais, o Iepha-MG, gestor do programa, analisa e pontua as cidades pelas ações promovidas em defesa do patrimônio cultural. Criado em 1995, o ICMS Patrimônio Cultural é o único programa no Brasil de incentivo à municipalização de ações de política pública de preservação do patrimônio. Para obter os recursos, o município deve cumprir os critérios estabelecidos na Lei 18.030/2009 e enviar documentos para análise do instituto.

Confira os dados dos municípios que pontuaram na região: