ICMS- Patrimônio Cultural da região

Inhapim tem a segunda maior pontuação, perdendo apenas para Ipatinga

INHAPIM- A Prefeitura de Inhapim, através do Departamento de Cultura, juntamente com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, vem realizando um novo processo de atualização e revisão dos inventários e tombamentos de vários patrimônios históricos e culturais do município, visando sua valorização, bem como desenvolvendo diversas atividades culturais incentivando a prática na cidade.

A valorização da cultura reflete na garantia de recursos para investir ainda mais. Para entender a importância desta pontuação, é uma verba que o município não teria direito, se não fosse os investimentos na cultura e todas as ações que vêm sendo implementadas.

Desde que a atual administração assumiu o Departamento de Cultura, o município vem melhorando expressivamente sua pontuação conseguindo já no exercício de 2017 a notas de 6,45. No exercício de 2018, com a mudança de governo estadual, houve uma alteração na forma de avaliar e todas as cidades perderam pontuação e mesmo assim Inhapim conseguiu a nota de 5,28 e agora no exercício de 2019, deu um salto para 8,25.

“É importante lembrar ainda que ficamos à frente de municípios maiores de nossa região, como Caratinga, Governador Valadares e Coronel Fabriciano, ficando atrás Apenas de Ipatinga”, frisa a diretora de cultura, Teresinha Ribeiro.

Teresinha ainda afirma que “com seriedade e respeito ao nosso povo, a Cultura faz a diferença. Nós somos testemunhas, neste período de pandemia, o que vem salvando o nosso povo para ficar em casa, é a nossa cultura com suas lives e muito mais. O trabalho é de um grupo e a vitória é de todos.”

O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural do Estado, por meio de repasse dos recursos para os municípios que preservam seu patrimônio e suas referências culturais através de políticas públicas relevantes. O programa estimula as ações de salvaguarda dos bens protegidos pelos municípios por meio do fortalecimento dos setores responsáveis pelo patrimônio das cidades e de seus respectivos conselhos em uma ação conjunta com as comunidades locais.

OUTROS MUNICÍPIOS

Os recursos financeiros do Governo do Estado de Minas Gerais serão repassados aos municípios que pontuaram no Programa ao longo do ano de 2021. Confira as notas de outros municípios da região, na listagem não aparecem Imbé de Minas, Santa Bárbara do Leste, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre:

Bom Jesus do Galho- 0,60

Caratinga- 4,45

Córrego Novo- 4,44

Entre Folhas- 2,34

Piedade de Caratinga- 0,0

Pingo D’Água- 7,38

Santa Rita de Minas- 5,44

São Domingos das Dores- 0,60

Ubaporanga- 5,19