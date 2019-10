IBRA realiza festa para crianças de escola da rede municipal

CARATINGA – Nessa quinta-feira (10), a Faculdade IBRA promoveu um “Dia das Crianças” especial para alunos da escola municipal Barquinho Amarelo. A festividade contou com a presença de todos os colaboradores da instituição, que foram vestidos de personagens que agradam ao público infantil, como Chapolin, Chiquinha, Capitão América e vários outros.

Além disso, a faculdade promoveu uma tarde de brincadeiras, dança e pinturas faciais, onde cada colaborador “adotou” no mínimo duas crianças para serem presenteadas.

A tarde de alegria contou também com a presença dos diretores da Ibra, Bruno e Bruna Lopes, e do secretário de Educação, Diego de Oliveira, que agradeceu enalteceu o trabalho da faculdade. “É muito bonito ver algo assim. Essa ação da Faculdade IBRA prova que a educação de Caratinga está no caminho certo, pois a educação não transforma o mundo, ela forma pessoas que irão transformar o mundo, pessoas como todas essas crianças”, ressaltou Diego.

Para Bruno Lopes, diretor e reitor da faculdade, uma ação como essa pode impactar a vida de muitas famílias. “Nós sempre pensamos em como podemos impactar a vida das pessoas, e ás vezes uma ação simples para nós, pode se tornar algo muito significativo para o futuro dessas crianças e até mesmo das famílias delas, e isso é definitivamente o que entendemos por impactar vidas.”

A diretora Bruna Lopes agradeceu aos colaboradores. “É maravilhoso ver que não só eu e o Bruno, mas todos os colaboradores da empresa compraram e abraçaram a ideia de forma espetacular, inclusive fazendo com que fretássemos dois ônibus para a condução de mais de 120 pessoas. E tudo valeu a pena, pois todos nós nos empenhamos para que esse dia se tornasse o que foi, um dia inesquecível na vida de dezenas de crianças, concluiu Bruna.