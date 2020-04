Ibra e Faveni doam mais de 400 cestas básicas para projeto da igreja Adventista

CARATINGA – Na manhã de ontem, na sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Caratinga, os empresários Bruno Lopes e Leandro Xavier estiveram reunidos com a direção da igreja formalizando a doação de 465 cestas básicas para o projeto Mutirão de Pascoa promovido pela ASA – Ação Solidária Adventista, um departamento da igreja.

Segundo o pastor Renato Raasch, que assumiu a igreja este ano, o projeto é de âmbito nacional e todas as unidades da igreja, atendendo ao sentimento social e solidário de ajuda humanitária, haja vista a situação de crise no país por conta da pandemia do coronavírus participarão do projeto. “É de extrema importância para a igreja receber os empresários Bruno Lopes e Leandro Xavier, dos grupos educacionais Ibra e Faveni, pois mostram a credibilidade do nosso projeto e acreditam que esta ação social poderá ajudar, e vai ajudar, centenas de famílias em toda a região,” disse o pastor

A igreja Adventista tem presença em diversos municípios ao entorno de Caratinga e nessas cidades a igreja está abrindo suas portas para receber os donativos, que prontamente serão enviados para as pessoas necessitadas.

Em Caratinga, para as pessoas que não puderem se dirigir à igreja, poderão entrar em contato pelo telefone (33) 99833-1493, pois será criada uma logística para coleta dos alimentos. A igreja conta com o Clube de Desbravadores que sempre fazem a manutenção desse projeto através das crianças participantes.

Por sua vez o empresário Bruno Lopes, do Grupo Ibra Educacional, fala da importância de participar do projeto. “Eu jamais poderia deixar de participar desse projeto. Desbravador desde os nove anos de idade, conheço a importância de levar alimento à famílias extremamente carentes. E por ser Caratinga uma cidade dependente do comércio como fonte de renda, que ficou fechado, e já está perdendo seu fôlego para manter empregos, bem como os autônomos que já estão sem trabalho a semanas, já se percebe a carência das pessoas”, ressaltou Bruno.

Pelo Grupo Faveni, o empresário Leandro Xavier ressalta que toda ajuda é muito importante, para este e outros projetos existentes na cidade. “Fui chamado pelo Bruno, pois somos amigos desde a infância e não poderia deixar de atendê-lo, até por conhecer a seriedade da igreja Adventista neste projeto. Tenho ajudado também outros projetos em Caratinga e acho que todos que puderem deveriam fazer o mesmo, para diminuir o impacto dessa crise sobre nossa cidade”, disse Leandro.

O projeto não tem uma data para encerrar a coleta dos alimentos, e a igreja ficará à disposição dos empresários e civis que queiram contribuir durante o tempo que for necessário.