IBGE se prepara para Censo Demográfico 2020

Reunião de Preparação e Acompanhamento aconteceu na Câmara Municipal

CARATINGA- Foi realizada na tarde de ontem, na Câmara Municipal, a reunião de Preparação e Acompanhamento do Censo Demográfico 2020, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Joelson de Oliveira Carvalho, chefe da Agência do IBGE em Caratinga, explica que o objetivo é dar transparência às ações do Instituto no município, promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo durante o censo, além de divulgar e engajar a população e as autoridades nesse importante levantamento de dados. “O censo acontecerá de agosto a outubro de 2020, o período de coleta. Mas, antes do período de coleta contratamos os supervisores que fazem o trabalho de coordenação, olhando os mapas e a situação das localidades. Esse trabalho que fazemos anteriormente é muito importante justamente para planejar e que tudo aconteça corretamente durante a coleta”.

OS DADOS

O Censo Demográfico constitui um retrato extenso e profundo da população brasileira e das suas características socioeconômicas. Seu resultado servirá de base para o planejamento público e privado da próxima década, como explica Joelson. “Quando se fala em Censo, pensamos logo na contagem da população. Mas, o censo demográfico é muito mais do que isso. Vê dados como educação, trabalho, rendimento e acesso a bens e produtos. Traça um raio x durante aquele período e essas informações servem de base para as políticas públicas da próxima década”.

Além disso, os dados do Censo Demográfico 2020 servirão como base para o Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Até 2017, o município de Caratinga se encontrava na faixa do coeficiente 2,8 de repasse do FPM. No exercício de 2018, quando a estimativa anterior trouxe uma população de 91.841, Caratinga passou a fazer parte da faixa do coeficiente 3,0. A estimativa seguinte diminuiu a população para 91.503, onde Caratinga retornaria à faixa de 2,8. No entanto, o coeficiente de 2018 foi mantido por força do § 3º do art. 2º da Lei Complementar 91/1997, acrescido pela Lei Complementar 165, de 3/1/2019.

Recentemente a Confederação Nacional de Municípios (CNM) analisou os dados das novas estimativas populacionais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2020, Caratinga irá manter o coeficiente de 3,00 por contabilizar, segundo estimativa com referência julho de 2019, o total de 92.062 habitantes. “O desafio agora é encontrar essa população na prática, ou seja, nos trabalhos de campo. Um dos objetivos da reunião é criar uma comissão para acompanhar as etapas do Censo, com vistas a garantir a total cobertura do território, além da qualidade dos dados coletados. Deste modo, a comissão ajudará o IBGE a garantir a consistência dos dados levantados em campo, refletindo a realidade da população caratinguense”.

De acordo com Joelson, é importante que as pessoas recebam os profissionais e responda corretamente ao questionário. “Pedimos a toda a população que atenda bem o recenseador, esteja de portas abertas, realmente abra o coração e fale a verdade, para que possamos ter um dado de qualidade sobre a população de Caratinga. Todo recenseador tem o crachá; a vestimenta que é um colete, o aparelhinho de coleta. Tudo isso ajuda a identificá-lo. Temos também um sistema pela internet, em que a pessoa pode verificar a identidade do recenseador, para ver se ele realmente está trabalhando naquela região”.

Recentemente, o IBGE começou a testar a coleta on-line para o Censo 2020, uma facilidade, como cita. “Já tivemos alguns testes e foram muito positivos, teremos a coleta de dados pela internet também. Então, as pessoas que não forem encontradas no momento poderão responder pela internet. Há o caso também que a pessoa não foi encontrada durante todo o processo, o IBGE coloca aquele domicílio como fechado e aplica uma ponderação em termos de número de habitantes em cima daquele domicílio. Mas, trabalhamos ao máximo para que todas as casas sejam recenseadas e todas as pessoas do município sejam contadas”.

PROCESSO SELETIVO

O IBGE ainda realizará Processos Seletivos Simplificados, oferecendo aproximadamente 100 vagas de trabalho em Caratinga. São 80 vagas para recenseador (Ensino Fundamental), 12 vagas para Agente Censitário Municipal- ACM e Agente Censitário Supervisor- ACS (Nível Médio) e uma vaga para Coordenador Censitário de Subárea. Os valores de vencimento serão divulgados junto com os editais, no entanto, estima-se a remuneração mensal de até R$ 2.100 para os agentes censitários e até R$ 4.200 para o coordenador censitário de subárea, com a carga horária de 40 horas semanais para ambos. Já os recenseadores, peças chave por serem responsáveis pela coleta das informações dos domicílios, terão remuneração por produtividade.

Joelson explica de que forma o trabalho será desenvolvido por estes profissionais. “Em Caratinga temos um problema porque o município é bem extenso, para amenizar, dividimos em três áreas, uma em Cordeiro de Minas e São Cândido, outra área em São João do Jacutinga e distritos próximos; e temos a área central. Então, vamos trabalhar com três áreas distintas e também para cada área terá uma vaga distinta. A pessoa vai concorrer para sua localidade, vai ficar muito mais fácil para trabalhar”.

Além disso, durante o censo, a agência será dividida em duas subáreas: Caratinga e Inhapim. “A subárea de Inhapim vai abranger os municípios vizinhos a Inhapim, desde Dom Cavati, São João do Oriente até Ubaporanga. A área de Caratinga vai ficar com Vermelho Novo, Santa Bárbara do Leste, Vargem Alegre, Entre Folhas, Piedade de Caratinga, dentre outros. Vou coordenar as duas áreas. Vamos ter duas pessoas trabalhando nas subáreas, um efetivo nosso e teremos uma vaga que vai ser aberto o concurso”, finaliza.