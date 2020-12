IBGE: Casamentos e divórcios sobem; caratinguenses tiveram menos filhos

Dados são das Estatísticas do Registro Civil e se referem ao ano de 2019

DA REDAÇÃO- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou as Estatísticas do Registro Civil, que investigam registros de nascimentos, casamentos, óbitos e óbitos fetais informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como os divórcios declarados pelas Varas de Família, Foros, Varas Cíveis e Tabelionatos de Notas de todo o país

O número de registros de casamentos em Caratinga teve um aumento de 1,6% entre 2018 e 2019 (de 439 para 446). Os divórcios, concedidos em 1ª instância ou por escrituras judiciais, também cresceram de 290 para 349, ou seja, 20,3%.

Porém, os caratinguenses tiveram menos filhos em 2019. Os nascimentos tiveram queda aproximada de 9,8% de 2018 para 2019. Foram 1.191 registros de nascimentos no ano passado.

O mesmo ocorreu no Brasil. A queda nos nascimentos ocorreu em todas as regiões, sendo que no Sudeste (-4,0%) e no Nordeste (-3,3%) as quedas foram superiores à média nacional (-3,0%). No Norte (-0,8%), Centro-Oeste (-1,8%) e Sul (-2,4%), as quedas foram menos intensas.

Entre as unidades federativas, o Rio de Janeiro apresentou a maior queda (-5,4%) proporcional de nascimentos frente a 2018, seguido por Rio Grande do Norte (-4,7%), Alagoas (-4,7%) e Maranhão (-4,5%).

Confira os dados completos:

Municípios Total de nascidos vivos, por lugar do registro Nascidos vivos, por lugar de residência da mãe Casamentos, por lugar do registro Óbitos ocorridos no ano Óbitos fetais, por lugar de residência da mãe Processos de divórcio encerrados em 1ª instância, por lugar da ação do processo Total de registros Nascidos no ano Por lugar do registro Por lugar de residência do falecido Total Em hospital Total Em hospital Total Menores de 1 ano Caratinga 2 804 3 298 3 277 3 261 1 472 1 864 1 276 1 938 48 31 441 Bom Jesus do Galho 82 145 145 145 42 94 54 113 2 … … Bugre 31 60 60 60 16 17 11 19 1 1 … Caratinga 1 191 1 132 1 118 1 108 446 721 519 687 20 11 315 Córrego Novo 29 47 45 45 33 24 13 26 1 … … Dom Cavati 35 51 51 51 41 42 32 43 – … … Entre Folhas 70 79 78 78 35 43 32 43 – 2 … Iapu 66 117 116 116 62 75 59 82 – 1 … Imbé de Minas 67 77 77 76 22 44 30 43 3 1 … Inhapim 212 250 250 249 91 146 90 147 4 2 65 Ipaba 111 231 231 230 139 101 74 116 1 2 … Piedade de Caratinga 108 133 133 133 51 40 26 47 1 1 … Pingo-d’Água 31 61 61 61 44 42 26 40 1 1 … Santa Bárbara do Leste 130 140 139 139 85 54 38 64 3 … … Santa Rita de Minas 98 115 115 114 47 29 23 44 2 3 … São Domingos das Dores 95 105 105 104 37 21 14 26 1 1 … São João do Oriente 77 118 118 117 46 60 32 65 1 1 … São Sebastião do Anta 75 84 84 84 38 32 16 36 – … … Tarumirim 105 121 120 120 63 124 79 132 2 1 61 Ubaporanga 133 164 163 163 88 99 69 107 4 2 … Vargem Alegre 58 68 68 68 46 56 39 58 1 1 …

Municípios Total de nascidos vivos, por lugar do registro Nascidos vivos, por lugar de residência da mãe Total de registros Nascidos no ano Total Em hospital (1) Em domicílios Sexo masculino Sexo feminino Mães de 15 a 19 anos Mães de 20 a 24 anos Mães de 25 a 29 anos Mães de 30 a 34 anos Caratinga 2 804 3 298 3 277 3 261 6 1 641 1 636 488 801 798 668 Bom Jesus do Galho 82 145 145 145 – 71 74 17 48 29 30 Bugre 31 60 60 60 – 27 33 7 14 22 8 Caratinga 1 191 1 132 1 118 1 108 3 566 552 157 258 267 236 Córrego Novo 29 47 45 45 – 20 25 4 10 16 8 Dom Cavati 35 51 51 51 – 20 31 7 9 18 9 Entre Folhas 70 79 78 78 – 36 42 13 17 18 17 Iapu 66 117 116 116 – 64 52 15 26 37 22 Imbé de Minas 67 77 77 76 – 43 34 14 19 20 17 Inhapim 212 250 250 249 1 130 120 31 66 62 52 Ipaba 111 231 231 230 1 121 110 41 55 66 35 Piedade de Caratinga 108 133 133 133 – 69 64 23 33 32 25 Pingo-d’Água 31 61 61 61 – 30 31 8 17 13 13 Santa Bárbara do Leste 130 140 139 139 – 73 66 23 33 33 34 Santa Rita de Minas 98 115 115 114 – 58 57 17 34 28 19 São Domingos das Dores 95 105 105 104 – 54 51 16 20 20 28 São João do Oriente 77 118 118 117 1 58 60 17 32 29 20 São Sebastião do Anta 75 84 84 84 – 49 35 12 26 19 14 Tarumirim 105 121 120 120 – 56 64 25 30 18 28 Ubaporanga 133 164 163 163 – 66 97 30 34 38 34 Vargem Alegre 58 68 68 68 – 30 38 11 20 13 19

Municípios Óbitos ocorridos no ano Óbitos fetais, por lugar de residência da mãe Por lugar do registro Por lugar de residência do falecido Total Em hospital Em domicílio Violento Violento de indivíduos de 15 a 24 anos Total Natural Menores de 1 ano Neonatal precoce 60 anos e mais Total 28 semanas ou mais Caratinga 1 864 1 276 465 74 13 1 938 1 827 48 23 1 373 31 19 Bom Jesus do Galho 94 54 33 – – 113 111 2 1 86 … … Bugre 17 11 5 – – 19 19 1 – 16 1 – Caratinga 721 519 176 12 2 687 663 20 10 475 11 8 Córrego Novo 24 13 8 1 – 26 23 1 – 18 … … Dom Cavati 42 32 8 2 – 43 41 – – 32 … … Entre Folhas 43 32 9 3 1 43 40 – – 31 2 2 Iapu 75 59 15 – – 82 81 – – 65 1 1 Imbé de Minas 44 30 9 1 – 43 41 3 3 29 1 – Inhapim 146 90 35 12 3 147 137 4 2 109 2 – Ipaba 101 74 12 11 4 116 105 1 – 79 2 1 Piedade de Caratinga 40 26 12 1 – 47 44 1 1 29 1 – Pingo-d’Água 42 26 14 2 – 40 37 1 1 31 1 – Santa Bárbara do Leste 54 38 9 3 – 64 60 3 1 43 … … Santa Rita de Minas 29 23 5 2 – 44 42 2 1 28 3 3 São Domingos das Dores 21 14 4 – – 26 25 1 – 16 1 1 São João do Oriente 60 32 23 4 – 65 58 1 – 51 1 – São Sebastião do Anta 32 16 14 1 – 36 34 – – 24 … … Tarumirim 124 79 33 11 1 132 120 2 – 100 1 1 Ubaporanga 99 69 27 5 1 107 100 4 2 69 2 1 Vargem Alegre 56 39 14 3 1 58 46 1 1 42 1 1

Municípios Casamentos Divórcios concedidos em 1ª instância, por lugar da ação do processo Total Entre cônjuges solteiros Total Guarda dos filhos menores pela mulher Caratinga 1 472 1 087 441 165 Bom Jesus do Galho 42 35 … … Bugre 16 13 … … Caratinga 446 315 315 108 Córrego Novo 33 27 … … Dom Cavati 41 25 … … Entre Folhas 35 26 … … Iapu 62 44 … … Imbé de Minas 22 15 … … Inhapim 91 67 65 32 Ipaba 139 101 … … Piedade de Caratinga 51 43 … … Pingo-d’Água 44 30 … … Santa Bárbara do Leste 85 72 … … Santa Rita de Minas 47 31 … … São Domingos das Dores 37 29 … … São João do Oriente 46 31 … … São Sebastião do Anta 38 34 … … Tarumirim 63 46 61 25 Ubaporanga 88 68 … … Vargem Alegre 46 35 … …

Municípios Total de nascidos vivos, por lugar do registro Nascidos vivos, por lugar de residência da mãe Total de registros Nascidos no ano Total Em hospital (1) Em domicílios Sexo masculino Sexo feminino Mães de 15 a 19 anos Mães de 20 a 24 anos Mães de 25 a 29 anos Mães de 30 a 34 anos Colar Metropolitano 2 514 3 350 3 322 3 292 11 1 655 1 666 477 822 806 657 Açucena 83 102 95 94 – 35 60 10 29 21 23 Antônio Dias 59 110 110 109 – 58 52 16 30 24 20 Belo Oriente 203 359 358 354 2 178 179 43 79 90 72 Bom Jesus do Galho 82 145 145 145 – 71 74 17 48 29 30 Braúnas 25 59 59 55 – 31 28 6 13 14 8 Bugre 31 60 60 60 – 27 33 7 14 22 8 Caratinga 1 191 1 132 1 118 1 108 3 566 552 157 258 267 236 Córrego Novo 29 47 45 45 – 20 25 4 10 16 8 Dionísio 31 57 57 57 – 32 25 3 18 10 11 Dom Cavati 35 51 51 51 – 20 31 7 9 18 9 Entre Folhas 70 79 78 78 – 36 42 13 17 18 17 Iapu 66 117 116 116 – 64 52 15 26 37 22 Ipaba 111 231 231 230 1 121 110 41 55 66 35 Jaguaraçu 16 31 31 31 – 18 13 3 8 8 9 Joanésia 19 56 56 56 – 36 20 6 15 8 19 Marliéria 10 53 53 53 – 28 25 7 20 9 10 Mesquita 40 69 68 68 – 37 31 16 14 13 14 Naque 64 120 120 118 1 59 61 22 25 32 18 Periquito 75 110 109 105 3 43 66 24 37 20 15 Pingo-d’Água 31 61 61 61 – 30 31 8 17 13 13 São João do Oriente 77 118 118 117 1 58 60 17 32 29 20 São José do Goiabal 58 59 59 58 – 27 32 14 17 15 9 Sobrália 50 56 56 55 – 30 26 10 11 14 12 Vargem Alegre 58 68 68 68 – 30 38 11 20 13 19

Municípios Óbitos ocorridos no ano Óbitos fetais, por lugar de residência da mãe Por lugar do registro Por lugar de residência do falecido Total Em hospital Em domicílio Violento Violento de indivíduos de 15 a 24 anos Total Natural Menores de 1 ano Neonatal precoce 60 anos e mais Total 28 semanas ou mais Vale do Aço 4 610 3 404 942 263 64 4 644 4 269 97 49 3 317 69 51 Núcleo Metropolitano 2 703 2 097 461 172 48 2 604 2 369 49 23 1 860 38 31 Coronel Fabriciano 612 464 118 34 14 636 584 9 4 458 11 9 Ipatinga 1 504 1 155 267 94 24 1 289 1 191 31 16 915 19 16 Santana do Paraíso 93 66 21 8 2 188 169 4 2 124 2 1 Timóteo 494 412 55 36 8 491 425 5 1 363 6 5 Colar Metropolitano 1 907 1 307 481 91 16 2 040 1 900 48 26 1 457 31 20 Açucena 68 38 23 6 1 74 62 1 – 56 1 – Antônio Dias 72 51 15 9 – 83 74 2 2 57 … … Belo Oriente 127 82 33 9 1 137 129 5 3 96 2 1 Bom Jesus do Galho 94 54 33 – – 113 111 2 1 86 … … Braúnas 29 17 10 – – 40 35 2 1 32 … … Bugre 17 11 5 – – 19 19 1 – 16 1 – Caratinga 721 519 176 12 2 687 663 20 10 475 11 8 Córrego Novo 24 13 8 1 – 26 23 1 – 18 … … Dionísio 54 38 13 1 – 57 56 2 2 45 … … Dom Cavati 42 32 8 2 – 43 41 – – 32 … … Entre Folhas 43 32 9 3 1 43 40 – – 31 2 2 Iapu 75 59 15 – – 82 81 – – 65 1 1 Ipaba 101 74 12 11 4 116 105 1 – 79 2 1 Jaguaraçu 16 8 6 3 – 13 11 – – 7 1 – Joanésia 38 26 11 1 1 38 37 3 2 25 … … Marliéria 17 14 3 – – 32 28 1 1 19 … … Mesquita 44 28 15 1 – 89 85 – – 66 1 – Naque 34 23 8 6 1 37 29 – – 24 4 4 Periquito 53 34 9 13 3 57 43 2 2 34 2 2 Pingo-d’Água 42 26 14 2 – 40 37 1 1 31 1 – São João do Oriente 60 32 23 4 – 65 58 1 – 51 1 – São José do Goiabal 37 26 6 2 1 39 37 1 – 32 … … Sobrália 43 31 12 2 – 52 50 1 – 38 … … Vargem Alegre 56 39 14 3 1 58 46 1 1 42 1 1