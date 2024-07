IBGE abre inscrições para cinco vagas em Caratinga

CARATINGA– O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas em Processo Seletivo Simplificado para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM). A remuneração mensal é de R$ 2.512,38 (Salário + Auxílio Alimentação). O contratado contará ainda com Auxílio Transporte e Auxílio Pré-escolar, conforme a legislação vigente, assim como férias e 13º salário proporcionais.

Ao todo são cinco vagas para Caratinga, sendo três vagas para Ampla Concorrência, uma vaga para Pessoas Pretas e Pardas e uma vaga para Pessoas Com Deficiência. A previsão de duração do contrato é de até três anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

O Agente de Pesquisas e Mapeamento é o responsável por aplicar os questionários em domicílios, estabelecimentos ou órgãos públicos visando a coleta de dados para a realização de pesquisas estatísticas, entre outras tarefas.

Para ser contratado, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo até a data da contratação, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Não será cobrada taxa de inscrição. A seleção ocorrerá por meio de Análise de Títulos, com pontuação conforme a formação dos candidatos: para quem possui Ensino Médio (antigo 2º grau) completo, 5 pontos; para quem tem Nível Superior incompleto, 7 pontos; e para quem possui Nível Superior completo, 10 pontos.

As inscrições deverão ser realizadas de forma presencial no escritório da Agência do IBGE, situado a Avenida Catarina Cimini, 274 – Sala 04 – Centro, até a sexta-feira (5), das 8h às 17h. Mais informações pelos telefones/WhatsApp: (33) 99198-0998 / (33) 99100-2953, ou diretamente no site do IBGE. A divulgação do resultado final será no dia 22/07/2024.

Acompanhe o Processo Seletivo Simplificado Complementar 03/2024 pelo site do IBGE: www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.