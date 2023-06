Iapu: Ministério Público apresenta denúncia contra acusado de matar jovem por dívida de drogas

DA REDAÇÃO – O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Inhapim ofereceu denúncia em face de Rafael Resende Lima de Oliveira, 30 anos pela prática de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e meio que dificultou a defesa da vítima) contra Diego Bahia de Sousa,19 anos.

O crime aconteceu no dia 24 de maio de 2023, por volta das 19h, na Rua Pedro Lopes de Souza, Bairro Caixa d’Água, e Iapu. Foi apurado que a motivação do homicídio seria uma dívida de drogas da vítima para com o autor.

Rafael está preso preventivamente. Ele foi localizado no início do mês de junho na cidade de Vargem Alegre, para onde havia se mudado com a sua esposa depois do crime. O acusado aguardará detido o andamento processual, será processado perante a 1ª Vara de Inhapim e, se acolhida a denúncia, responderá perante o Tribunal do Júri, podendo ser condenado às penas de 12 a 30 anos de reclusão em regime fechado.