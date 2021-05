I ENCONTRO DE GRAU DE BIKE

O evento em Iapu reuniu mais de 50 ciclistas

IAPU – Neste último final de semana aconteceu o primeiro Encontro de Grau de Bike. O evento reuniu mais de 50 ciclistas vindos das cidades de Bugre, São João do Oriente, Ipatinga e de Iapu, e foi marcado por manobras radicais em um espaço adaptado para essa prática esportiva. “O grande objetivo de promover a interação entre os eles foi alcançado, gerando oportunidade e mostrando o valor que si tem na sociedade em apresentar seu talento para a população. Foi orientado a eles a sempre buscar fazer o certo, ser justo e correr atrás de seus objetivos, ter cuidado com pedestres e veículos nas ruas, e sempre que forem praticar esse esporte estar nos locais mais propício para a realização, evitando jardins, calçadas e ruas muito movimentadas”, explica a organização.

Iapu é a primeira cidade a realizar o Encontro de Grau de Bike na região. O evento contou com total apoio da Prefeitura e foi organizado pelo Conselho Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Esportes. “Um passo importantíssimo para geração de mais oportunidades para crianças, adolescentes e jovens. Em breve será organizado um novo evento, com muitas atrações e sorteios de brindes para todos os que estiverem presentes. Iapu deu mais um passo para o crescimento do Esporte”, avalia a organização.

Assessoria de Comunicação