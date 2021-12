Competição acontece neste final de semana no CTC

CARATINGA – No dia 20 de novembro de 2021, um fatídico acidente foi registrado na MG-329, trecho compreendido entre Caratinga e Bom Jesus do Galho. O adolescente Vitor Hugo de Oliveira Garcia, 17 anos, que estava na garupa da moto, morreu no local, enquanto o piloto Paulo César do Prado Fernandes, 29, veio a falecer no dia seguinte em virtude dos graves ferimentos. ‘Paulinho’, como era conhecido, foi um grande incentivador do esporte em Caratinga. E para honrar o seu legado, acontece neste final de semana no Caratinga Tênis Clube (CTC) a I Copa Paulo Prado de Futsal.

João Paulo Condé é o responsável pela organização. “Meu principal objetivo é homenagear o nosso querido Paulo Prado. Iremos fazer um minuto de silêncio em todos os jogos. Infelizmente ele (Paulinho) faleceu no último mês vítima de um acidente de moto, em que ele e um de seus atletas estavam a caminho de uma competição em Bom Jesus do Galho”.

O organizador conta que foi atleta de Paulo Prado. “Eu, particularmente, apesar de agora estar morando em Belo Horizonte, local em que curso Medicina, já fui um dos atletas que teve a oportunidade de conviver com esse grande cara, um exemplo de humildade, de superação, de força, carisma, autenticidade e bom humor, além de um coração inigualável. Para comprovar isso, basta ir até o bairro Santo Cruz e perguntar para alguém, todos só irão ter elogios a ele e ao trabalho que desenvolveu durante todo esse tempo, atuando na retirada de diversos jovens do mundo das drogas e buscando inseri-los no Esporte, principalmente, no Futsal e no Futebol, sendo que na, maioria das vezes, fazia isso sem apoio algum, utilizando de seus próprios recursos para custear o transporte e a alimentação dos atletas”.

Sobre a realização da competição, João Paulo Condé fala da questão de apoio. “Enfim, não tive apoio nenhum da Prefeitura, nem de patrocinadores, apesar de ter procurado, entretanto isso não me fez desistir, pelo contrário, me deu mais força para colocar esse evento em pé, para fazer acontecer. Ainda, acredito que essa seja uma oportunidade única de demonstrar para a sociedade a importância e a relevância de cidadãos como ele, a fim de incentivar outros indivíduos a seguirem o mesmo caminho e, assim, termos vários ‘Paulinhos’ em nosso meio”.

A COPA

A I Copa Paulo Prado de Futsal acontece no sábado (18) e domingo (19). As equipes confirmadas são: América Futebol Clube, Portelinha Futebol Clube, Resenha Futebol Clube, Crazy Dogs, Baile de Munique e Força Jovem. “Portanto, são seis equipes. O sorteio dos grupos já foi realizado. O grupo A será composto por: Baile de Munique, Crazy Dogs e Força Jovem. Já o grupo B terá: América, Resenha e Portelinha. Nesse sentido, em cada grupo ocorrerão três partidas, totalizando seis partidas nessa fase classificatória”, explica o organizador, acrescentando que após isso, os dois melhores colocados de cada grupo se classificarão para a fase mata-mata, realizando-se a partida entre o 1º colocado do A contra o 2º colocado do B e a outra semifinal entre o 1º do B contra 2º do A.

“Os vencedores, então, se enfrentam na grande final. Em relação aos horários, a competição terá início às 15h do sábado (18), durante até às 20h, tendo realizando, portanto, todos os jogos da fase classificatória. No domingo (19), as semifinais serão realizadas pela manhã, a semifinal 1 às 10h e 11h a semifinal 2. Ainda, a grande final será às 15h”, finaliza João Paulo Condé.

BOX

GRUPO A

Baile de Munique

Crazy Dogs

Força Jovem

GRUPO B

América

Resenha

Portelinha

Horários dos jogos

Local: Caratinga Tênis Clube (CTC)

15h: GRUPO B: América x Portelinha

15h45: GRUPO A: Baile de Munique x Força Jovem

16h30: GRUPO B: Resenha x Portelinha

17h15 GRUPO A: Crazy Dogs x Baile de Munique

18h: GRUPO B: Resenha x América

18h45: GRUPO A: Crazy Dogs x Força Jovem

Semifinais

Classificam-se os dois primeiros de cada chave, sendo que o primeiro do grupo A, enfrentará o segundo colocado do grupo B, e o segundo colocado da grupo A enfrentará o primeiro colocado da grupo B. |

Horários

10h: 1º do grupo A x 2º do grupo B

11h: 1º do grupo B x 2º do grupo A

Final

Será realizada às 15h – entre os vencedores das semifinais