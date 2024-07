Hospital Nossa Senhora Auxiliadora tem convênio renovado para realização de cirurgias

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga anunciou a renovação de convênio com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para a realização de cirurgias eletivas no município.

Durante o primeiro semestre de 2024 (janeiro – junho), o convênio possibilitou que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora realizasse um total de 1.058 procedimentos eletivos em diversas especialidades, tais como: Cirurgia Geral, Ortopedia, Vascular, Oftalmologia, Buco Maxilo Facial, Urologia, Ginecologia, Neurologia, Otorrinolaringologia e Cirurgias Plásticas.

O HOSPITAL

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora completou 107 anos de prestação de serviço à comunidade de Caratinga e região, no dia 24 de maio, data a qual a comunidade católica comemora o dia de Nossa Senhora Auxiliadora.

A história do HNSA é marcada por desafios e tem como essência a assistência médico-hospitalar da população e o acolhimento às mulheres e aos recém-nascidos, por meio da maternidade e a unidade neonatal.

Nos últimos cinco anos, a equipe do HNSA atendeu a mais de 200 mil pessoas, sendo 160 mil atendimentos ambulatoriais, 34 mil internações, oito mil cirurgias eletivas, seis mil cirurgias de emergência via SUS, seis mil partos e tem trabalhado para ampliar a estrutura e melhorar o atendimento para proporcionar uma experiência positiva aos pacientes e seus familiares.

A instituição conta com pouco mais de 300 funcionários e mais de 50 médicos, responsáveis pelo atendimento mensal de quatro mil pessoas. Desses, 3.500 pacientes são atendidos pelo SUS e 500 por convênio ou particular.

São 107 leitos, um bloco cirúrgico com quatro salas, 10 unidades de terapia intensiva adulta e seis neonatal, com 11 para cuidados intermediários dos recém-nascidos. Na infraestrutura, há o destaque para o Centro de Parto Normal (CPN) com habilitação do Governo Federal e equipado para atender a mãe e o recém-nascido, com o acompanhante.