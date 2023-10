Hospital Márcio Cunha busca identificação de paciente transferido de Caratinga

Desde o dia 24 de outubro está internado no Hospital Márcio Cunha (HMC) em Ipatinga, um paciente não identificado, encaminhado via transferência do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Conforme nota divulgada pela Fundação São Francisco Xaviver nesta sexta-feira, o paciente encontra-se internado no HMC Unidade I, sem identificação.

As características do paciente são: Sexo masculino, aproximadamente 33 anos, negro, magro, cabelo curto preto, calvo, aproximadamente 1,70m, com várias tatuagens pelo corpo, sendo: carpa no braço direito, caveira no braço esquerdo, frase Só Gratidão no peito e mulher nua sobre um cavalo no abdômen.

Quem tiver informações sobre algum familiar gentileza entrar em contato com o Serviço Social do Hospital Márcio Cunha pelo telefone 3830-5027.

Importante: Em função da legislação brasileira, a imagem do paciente, que seria determinante para a sua identificação, não pode ser divulgada, exceto se houve autorização judicial.

Fonte: Diário do Aço