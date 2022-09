Hospital Irmã Denise realiza primeira cirurgia de transplante capilar em Caratinga Procedimento teve cerca de oito horas de duração e foi realizado pela primeira vez na cidade

CARATINGA – A equipe do Hospital Irmã Denise, mantido pela Funec, realizou na última sexta-feira (2), a primeira cirurgia de transplante capilar de Caratinga. O procedimento inédito que teve aproximadamente oito horas de duração foi realizado pela médica Lara Dias Gardoni e pelo cirurgião plástico convidado, Mário Maia, que atua em Belo Horizonte. O procedimento inédito contou ainda com a participação de duas enfermeiras, quatro técnicos de enfermagem e um anestesista. Além disso, a equipe teve todo o aporte de infraestrutura da unidade hospitalar.

A técnica conhecida como FUE (Follicular Unit Extraction), ou em português, “extração de unidades foliculares” é um método utilizado para se obter cabelo da área doadora para o transplante capilar, no qual as unidades foliculares são removidas uma a uma diretamente da área doadora, sem a necessidade de incisão, ou seja, sem deixar cicatriz linear.

De acordo com a médica Lara Dias Gardoni trata-se de um procedimento minimamente invasivo. “A técnica que usamos é a FUE, onde é feita a extração do folículo fio a fio, a separação para escolha dos fios de acordo com o local a ser colocado, em seguida são feitas micro incisões para implantar os fios na área calva. A cirurgia é indicada em casos de calvície, para pessoas que desejam uma rápida recuperação, sem cicatriz linear e uma técnica minimamente invasiva. O Hospital Irmã Denise tem uma estrutura espetacular e nos oferece o suporte necessário para realização de todos os procedimentos, com uma equipe extremamente qualificada”.

O cirurgião plástico Mário Maia, explica que a técnica utilizada é a mais moderna que existe e é utilizada em todo o mundo. “É um prazer estar em Caratinga, fiquei impressionado com a estrutura do Hospital Irmã Denise e todo o cuidado de todos. Um bloco cirúrgico bem montado e capacitado para a realização de diversos procedimentos cirúrgicos. Trouxemos a técnica de transplante capilar FUE, a mais moderna que existe, utilizada no mundo inteiro”.

A coordenadora do Bloco Cirúrgico, Rhakell Machado, destacou que o procedimento inédito representa um avanço para os pacientes de Caratinga e região que não precisarão mais se deslocar para realizá-lo. “É um privilégio para o Hospital Irmã Denise ser cenário dessa cirurgia inédita, os pacientes de Caratinga e região não precisam se deslocar às grandes capitais para a realização dessa cirurgia. Isso representa um avanço muito importante”, finalizou a enfermeira.

Para informações e agendamentos de procedimentos cirúrgicos e partos o contato com o Hospital Irmã Denise pode ser realizado pelo WhatsApp (33)99943-9231