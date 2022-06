Hospital Irmã Denise realiza cirurgia de coluna inédita em Caratinga

O procedimento de Artrodese de Coluna consiste no tratamento de uma grave fratura de coluna e foi realizado pela primeira vez no município sem a necessidade de transferência do paciente

CARATINGA – Na última semana, a equipe do Hospital Irmã Denise realizou a primeira cirurgia de Artrodese de Coluna em Caratinga. O procedimento de alta complexidade, que utilizou tecnologia de ponta, foi coordenado pelo ortopedista Sávio Laborne, e contou com a colaboração do neurocirurgião Bernardo Keuffer, do ortopedista Denver Pedroso, do neurologista Leonardo Condé, dos anestesistas Paulo tostes e Tomé Lucas, da enfermeira e coordenadora do bloco cirúrgico do hospital, Rhakell Machado, do enfermeiro, Wellington Lourenço, e das técnicas de enfermagem, Juliana Costa e Daniela Fernanda.

O ortopedista e coordenador do procedimento, o médico Sávio Laborne, se mostrou muito satisfeito com a realização e explicou que o tratamento é indicado quando a há fratura grave na coluna. “Foi uma grande alegria ter realizado esse procedimento em Caratinga que foi o tratamento cirúrgico de uma fratura de coluna, procedimento inédito na cidade e tivemos o prazer de realizá-lo no Hospital Irmã Denise. A cirurgia consiste no tratamento de uma grave fratura de coluna, fizemos o procedimento de artrodese, no intuito de fundir uma vértebra com a outra através de parafusos e pinos. Ela é indicada sempre que há uma instabilidade da coluna, que pode trazer dano neurológico para o paciente e dor crônica”.

Para o diretor clínico do Hospital Irmã Denise, o médico Gustavo Fonseca, o feito reafirma o compromisso da Instituição com a saúde de Caratinga e região. “O Hospital Irmã Denise tem se tornado um polo regional para pequenas, médias e grandes cirurgias. Hoje, nós temos um bloco cirúrgico totalmente equipado, com a melhor infraestrutura. Aqueles pacientes que necessitam de cirurgias ortopédicas, complexas, cirurgias neurológicas, cirurgias gerais ou estéticas podem contar com o Hospital Irmã Denise. A Fundação Educacional de Caratinga não mediu esforços para tornar o Hospital Irmã Denise, uma referência em cirurgias eletivas e de urgência”.

A realização do procedimento em Caratinga é um marco e representa mais segurança para os pacientes da cidade que, agora, têm a oportunidade de realizar o procedimento sem deslocamento para outro município. “É muito importante frisar que estamos abrindo uma porta para que os pacientes com esse tipo de problema e outros tantos possam ficar no nosso município. Existe um risco de deslocamento devido às más condições das estradas além da questão do sofrimento, muitos pacientes críticos não têm condição alguma de ir até outra cidade para realizar essa cirurgia. Hoje podemos afirmar que temos sim, as condições necessárias para realização de cirurgias como essa no Hospital Irmã Denise, o que nos traz uma alegria muito grande”, finaliza ortopedista Sávio.

Para informações e agendamentos de procedimentos cirúrgicos e partos o contato com o Hospital Irmã Denise pode ser realizado pelo WhatsApp (33)99943-9231.