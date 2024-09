Hospital Irmã Denise inaugura Espaço de Hemodinâmica

CARATINGA – Com o propósito de garantir maior precisão e agilidade na realização de exames de alta complexidade, o Hospital Irmã Denise, mantido pela FUNEC, inaugurou, nesta segunda-feira (23), o setor de hemodinâmica. A inovação traz um equipamento de última geração, espaços modernos e climatizados, uma estrutura diferenciada e uma equipe médica com treinamento especializado para realização de procedimentos cardiovasculares e neurológicos. O funcionamento da Hemodinâmica só foi possível por meio de emenda parlamentar da deputada federal Greyce Elias que, rotineiramente, demonstra sensibilidade e responsabilidade social por meio de suas ações.

“O Hospital Irmã Denise tem se tornado um grande parceiro nosso. Esse é o primeiro serviço que nós estamos habilitando juntos e muitas outras coisas boas virão porque o hospital é muito técnico – sabe, exatamente, fazer os processos; sabe o que é importante não só para a cidade de Caratinga, mas também para toda a região; e essa grande conquista vai fazer com que a gente possa salvar mais vidas. Antes a gente tinha que encaminhar pacientes para Carangola – o que aumentava as chances de sequelas e o risco de morte”, declarou a deputada Greyce Elias.

Além da deputada Greyce Elias, também estiveram presentes na ocasião: o diretor executivo da FUNEC, Sanderson Dutra; a diretora do Hospital Irmã Denise, Raquel Carvalho; o presidente do Conselho Fiscal e diretor da Unec TV, Eugênio Maria Gomes; o coordenador do Setor Jurídico e membro do Conselho Diretor da FUNEC, o advogado Thales Rezende Coelho Alves; o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira e o corpo clínico do hospital.

“Para nós da micro e da macrorregião de Caratinga esse Espaço de Hemodinâmica é de extrema relevância, pois vem para suprir o vazio assistencial que existe (com várias vítimas de infarto agudo do miocárdio, AVC, doenças endovasculares – que não tiveram a oportunidade do procedimento em tempo hábil). Então, com a aquisição da Hemodinâmica, o Hospital Irmã Denise passa a oferecer esses atendimentos. A equipe de médicos que faz os procedimentos já está devidamente habilitada; a equipe multidisciplinar passará por um processo de capacitação, na próxima semana, no hospital de referência para nós (que é o de Carangola); e, em breve, a gente dará início aos atendimentos”, destacou a diretora do Hospital Irmã Denise, Raquel Carvalho.

Os métodos hemodinâmicos são grandes aliados para a cardiologia. Ao diagnosticar e localizar uma obstrução arterial por meio do cateterismo, por exemplo, é possível realizar, rapidamente, o procedimento mais adequado à situação clínica do paciente. A rapidez entre o diagnóstico e o início do tratamento é um fator fundamental para a sobrevivência do paciente. Com o novo equipamento, durante os procedimentos neurointervencionistas e cardiovasculares, os médicos poderão obter uma compreensão tridimensional das estruturas anatômicas a partir das imagens geradas pela nova máquina. Dessa forma, o hospital vai possibilitar que os pacientes experimentem procedimentos menos invasivos, com recuperação mais rápida e menores riscos de complicações.

“Durante sua fala, a deputada usou a palavra confiança: nós confiamos nela e ela correspondeu. Espero que a gente, também, corresponda essa ajuda, consiga caminhar e colocar esse procedimento para o SUS, à disposição da população. Vamos, com certeza, fazer esse caminho”, afirmou o diretor Executivo da FUNEC, Sanderson Dutra.

A hemodinâmica faz, simultaneamente, o diagnóstico e a intervenção terapêutica em diversas doenças através de técnicas minimamente invasivas (punção em uma artéria para acesso ao local lesionado). É altamente recomendada para procedimentos como: cateterismo; angioplastia; correção de aneurismas; correção de anomalias cardiovasculares; correção de más-formações de veias e artérias; e tratamento de arritmias.

Os serviços terão início em, aproximadamente, 20 dias, atendendo convênios e particular. Mas o hospital já está providenciando o credenciamento, junto ao Sistema Única de Saúde (SUS), que irá ampliar os atendimentos à população.

A nova estrutura reforça o compromisso do Hospital Irmã Denise com a qualidade e a excelência no atendimento à saúde.