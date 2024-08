Hospital do Ursinho da Rede Doctum leva educação em saúde para crianças durante feira em Caratinga

CARATINGA- Paramentadas com jaleco, touca e até luvas, as crianças se divertiram à beça durante a passagem do Hospital do Ursinho pela Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper, a Fenasc. Com uma recepção, sala de espera, triagem, consultório e sala de tratamento, o Hospital do Ursinho não apenas cativou os pequenos, mas também chamou a atenção dos adultos que visitaram o estande.

O hospital adaptado ao imaginário infantil é uma iniciativa educativa e pedagógica promovida pelos cursos de graduação na área da Saúde da Rede de Ensino Doctum, em parceria com a Escola Líber. O principal objetivo é promover a educação em saúde e reduzir o medo e a ansiedade que as crianças sentem em relação aos profissionais da saúde e aos procedimentos hospitalares.

“Foi por isso que pensamos em paramentar as crianças. Enquanto colocamos o jaleco, a touca e as luvas, conversamos com elas sobre a importância de cada item. Algumas têm medo não só do jaleco branco, que chamamos de síndrome do jaleco branco, mas também da luva ou da máscara. Então, ao vestir a máscara e as luvas, ajudamos a trabalhar esse medo que muitas têm de ir aos estabelecimentos de saúde e de serem atendidas. Além disso, envolvemos os cursos de Psicologia e Pedagogia para auxiliar na abordagem dessas crianças”, comentou a coordenadora geral de Saúde da Rede Doctum, Suellen Goulart.

Com um kit de médico em mãos, a criançada levou a brincadeira a sério. No Hospital do Ursinho, as crianças assumem o papel de médicos, e os bichinhos de pelúcia ‘doentes’ tornam-se seus pacientes. Elas realizam consultas, diagnósticos e tratamentos fictícios. A atividade envolveu estudantes dos cursos técnico e de graduação em Enfermagem, que recepcionavam o público infantil, ajudando as crianças a entenderem o que acontece em um ambiente hospitalar de forma lúdica e divertida.

“Ao chegar ao Hospital do Ursinho, a criança se veste como médica para cuidar dos ursinhos de pelúcia. Durante essa experiência, ela aprende sobre a importância da pulseira de identificação e o motivo pelo qual o ursinho precisa de atendimento. A atividade também aborda temas como prevenção de acidentes, alimentação saudável e higiene corporal. Cada ursinho recebe um diagnóstico clínico, e as crianças, ao tratá-los, são reconhecidas com um certificado de ‘minimédico’, destacando a importância do atendimento humanizado”, explicou Suellen.

O espaço encantador e educativo criado para o Hospital do Ursino teve grande aceitação por parte das crianças e pais. Esta experiência divertida promove melhores resultados na prevenção e promoção da saúde desde cedo. “Eu achei muito legal e criativo”, comentou a Alana, uma das crianças.

Este ano, o estande da Doctum teve como foco especial o seu portfólio de cursos na área da Saúde, destacando o recém-inaugurado curso de Medicina em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Além do Hospital do Ursinho, o estande contou ainda com ações voltadas para a saúde dos adultos. A Doctum, em parceria com a clínica MultiMais Saúde, realizou a coleta de sangue para exames laboratoriais gratuitos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações sobre check-ups indicados para cada idade. O evento foi uma oportunidade para os alunos praticarem habilidades de comunicação e atendimento humanizado. “Estamos cada vez mais empenhados em preparar nossos alunos para que, ao entrarem na prática, estejam plenamente capacitados e prontos para os desafios”, concluiu Suellen.