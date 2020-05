Hospital de Bom Jesus do Galho entra em funcionamento

BOM JESUS DO GALHO – Após reabrir a Unidade Hospitalar (Aminas), o governo municipal acaba de obter alvará da vigilância sanitária do governo de Minas.

Na manhã do último sábado (9), os serviços de assistência à saúde foram retomadas no prédio, onde estão sendo oferecidos o pronto atendimento, urgência e emergência, exames de diagnósticos por imagem, como raio-x e ultrassom, dentre outros.

“Os profissionais da saúde que vinham atuando na UBS, instalada ao lado do Hospital, passaram a atender na Unidade Hospitalar, ampliando a capacidade de ofertar assistência rápida, eficaz e de qualidade aos nossos bonjesuenses”, comenta o prefeito William Batista de Calais.

A Unidade Hospitalar, antigo Hospital São Vicente de Paula, fechado desde março de 2019. A reabertura do hospital, que já foi público e que se deu via decreto, vem reforçar a rede municipal de assistência de combate ao novo coronavírus.

LIBERAÇÃO

Desde a reabertura do hospital, o município vinha aguardando a liberação do alvará, que foi emitido a partir de vistoria realizada na unidade de saúde por profissionais da vigilância da Secretaria de Saúde do Estado. A inspeção do prédio foi acompanhada pela secretária de saúde, Neuricéia Martins, orientada pelos profissionais da saúde a como tornar o hospital apto a receber pacientes infectados pelo coronavírus.

“É urgente proteger o nosso povo, não só com as campanhas intensas que vimos fazendo de prevenção do coronavírus, mas nos preparando para prestar assistência aos casos que porventura possam surgir em nossa cidade”, finaliza William.

