Hospital de BH registra aumento de 300% em casos de vício em bets

Comparado à dependência química, o vício em jogos on-line tem afetado número cada vez maior de pessoas de diferentes estratos sociais, causando danos diversos

Qualquer pessoa que faça uso do transporte público, provavelmente, já se deparou com a cena: passageiros distraídos, deslizando os dedos pela tela do celular, enquanto as luzes cintilantes do“jogo do tigrinho”– game de cassino on-line– brilham. O que parece ser apenas mais um passatempo digital tem se mostrado uma perigosa armadilha de dependência, perdas financeiras e psicológicas. Tanto é que o Hospital Espírita André Luiz, referência no tratamento ao sofrimento mental e à dependência química há quase seis décadas, na Região Oeste de Belo Horizonte, registrou aumento de 300% nos atendimentos relacionados à ludopatia, o vício em jogos.

Agora, em janeiro de 2025, entram em vigor as novas regras para regulamentar as bets no Brasil, o que promete medidas de proteção aos apostadores e estabelece políticas para prevenção e tratamento dos jogadores compulsivos.

O que muitas vezes começa como uma diversão ou tentativa de ganhar um dinheiro extra pode facilmente se transformar em dependência. Em geral,existem dois tipos principais de plataformas de apostas on-line. A primeira são os jogos como Fortune Tiger, o famoso “tigrinho”, que são basicamente versões digitais de caça-níqueis de cassinos. A segunda modalidade são as apostas esportivas, geralmente focadas no futebol, com palpites que vão desde o resultado final do jogo até se o jogador receberá um cartão amarelo ou vermelho.