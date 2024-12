Hospital César Leite promove palestra de sensibilização sobre o setor DRG

MANHUAÇU – Nos dias 12 e 13 de dezembro, o Hospital César Leite realizou uma palestra de sensibilização sobre o setor DRG (Grupo de Diagnósticos Relacionados), conduzida pelo enfermeiro, mestre e especialista Breno Duarte, uma das maiores referências em DRG no Brasil.

Breno Duarte, que representa o grupo IAG Saúde e a Faculdade Unimed de Belo Horizonte, compartilhou sua vasta experiência e conhecimento sobre o impacto desse setor crucial na gestão hospitalar e na qualidade do atendimento.

Durante o evento, Breno explicou o significado e funcionamento do DRG, um sistema de classificação que agrupa diagnósticos e tratamentos médicos, promovendo a otimização de recursos, a redução de custos e a melhoria na eficiência do atendimento. Ele também destacou como o setor DRG contribui para a sustentabilidade financeira do hospital, além de melhorar a transparência no faturamento e elevar os padrões de qualidade dos serviços prestados aos pacientes.

A palestra foi um sucesso e contou com a participação ativa de diversos profissionais do hospital, que puderam compreender melhor a importância do DRG na gestão hospitalar moderna. A iniciativa reforça o compromisso do Hospital César Leite com a formação contínua de sua equipe, alinhando todos os colaboradores às melhores práticas de eficiência e qualidade no atendimento à comunidade.