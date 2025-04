Hospital César Leite elege novos conselheiros em reunião do Conselho Superior

MANHUAÇU – O Hospital César Leite realizou na noite da última quarta-feira (23) a eleição para a escolha de novos membros do seu Conselho Superior. A votação aconteceu durante reunião e definiu os oito conselheiros que passam a integrar o grupo responsável por acompanhar as principais decisões do hospital.

A sessão foi conduzida pelo presidente do Conselho, Ednilson Lacerda, que iniciou os trabalhos com uma mensagem de agradecimento a Deus, aos colaboradores da unidade e aos próprios conselheiros. “É graças ao esforço conjunto que essa instituição, quase centenária, continua firme em sua missão”, afirmou.

Durante a reunião, Ednilson esclareceu que o processo eleitoral seria realizado por meio de voto em urna, com oito vagas em disputa entre 16 candidatos. Ele não apresentou nomes de candidatos.

Para acompanhar a votação, foram convidados os conselheiros Antônio Germano e Dra. Regina. Já o conselheiro Charbel Felipe Silva, da comissão de avaliação, explicou os critérios exigidos pelo Estatuto Social para a ocupação dos cargos no Conselho Superior e que os nomes apresentados foram aprovados previamente.

O provedor do HCL, Milton Martins, também se dirigiu aos presentes, pedindo que todos refletissem sobre a importância da escolha e reforçou que também não indicou candidatos.

A votação secreta elegeu os seguintes nomes para as oito vagas:

Elias Temer Júnior

Giovani Aparecido de Arruda

Guilherme Ligieri de Almeida

Laurentino Xavier da Costa

Ranieri Duvanel Rodrigues

Ronald Filgueiras

Sebastião de Lourdes Lopes

Vinicius Magalhães Dutra

A nova composição do Conselho Superior atuará na fiscalização e no apoio às diretrizes administrativas do hospital, colaborando com os rumos de uma das instituições de saúde mais importantes da região.

O Conselho do Hospital César Leite é composto por 50 conselheiros que atuam voluntariamente. Eles são responsáveis por apoiar e contribuir para o desenvolvimento e o bom funcionamento da instituição de saúde. Desse grupo, formado por homens e mulheres dos mais diversos segmentos da sociedade, são eleitos os membros da mesa diretora e comissões do HCL.