Hospital César Leite celebra legado de fundador e homenageia conselheiro

MANHUAÇU – O Hospital César Leite (HCL) promoveu, na última terça-feira (13), uma cerimônia especial para homenagear o legado do médico e fundador da instituição, Dr. João César de Oliveira Leite, e reconhecer a trajetória do conselheiro Maurício Tasca. O evento, realizado no auditório do hospital, reuniu familiares, membros da diretoria, conselheiros e colaboradores.

Durante a solenidade, os netos de Dr. João César — César, Andrea, André e Cristina — receberam uma placa comemorativa com a reprodução da fachada histórica do hospital. O momento foi marcado por emoção e recordações, destacadas nos discursos do provedor Milton Martins e do presidente do Conselho Superior, Ednilson Lacerda.

Legado histórico

Natural de Cristinápolis (SE), Dr. João César de Oliveira Leite nasceu em 1870 e consolidou, em Manhuaçu, uma trajetória de destaque na medicina, educação e vida pública. Formado em Farmácia e Medicina pela Bahia, fixou-se em Minas Gerais, atuando em cidades como Carangola e Manhuaçu.

Entre os feitos, destacou-se no combate a epidemias, como a febre amarela, e ocupou quatro mandatos como vereador. Visionário, foi o idealizador do hospital inaugurado em 1934, além de fundador de jornais e incentivador de cooperativas, associações e obras sociais. Sua contribuição atravessa gerações, mantida viva pelos serviços prestados pelo hospital que leva seu nome há 98 anos.

Homenagem a Maurício Tasca

Durante a mesma cerimônia, o Conselho Superior do Hospital César Leite prestou homenagem ao conselheiro Maurício Tasca, concedendo-lhe o título de conselheiro benemérito. Ele recebeu uma lembrança especial com a reprodução da fachada do HCL e seu nome gravado.

Maurício Tasca integra o conselho superior há 55 anos e atuou como tesoureiro da mesa diretora por 12 anos, em uma das fases mais desafiadoras da instituição. O reconhecimento, aprovado por unanimidade, celebra o voluntariado e a dedicação de Tasca ao hospital e à comunidade.

“Essa lembrança tem o objetivo de reconhecer e homenagear, ainda em vida, pessoas que se destacam pela dedicação ao HCL, para que seu testemunho seja exemplo e inspiração para os colegas”, destacou o presidente Ednilson Lacerda.

Tradição e compromisso com a saúde

O Hospital César Leite é uma instituição privada, filantrópica e sem fins lucrativos, referência na promoção da saúde para Manhuaçu e região. Sua administração é composta por uma mesa diretora e um conselho superior formado por 50 conselheiros voluntários.