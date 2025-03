Hospital César Leite celebra formatura da nova turma de residentes

MANHUAÇU – O Hospital César Leite realizou a formatura da décima turma de médicos residentes dos programas de Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral e Pediatria, além da décima primeira turma do programa de Clínica Médica. Desde a criação do projeto, em 2013, a instituição já formou 108 médicos especialistas, consolidando-se como referência em educação na área da saúde na região.

A cerimônia solene contou com a presença de autoridades do hospital e supervisores dos programas de residência. Compuseram a mesa principal o vice-provedor Emerson Lessa, o presidente do Conselho Superior, Ednilson Lacerda, e o coordenador da Comissão de Residência Médica, Dr. Gustavo Henrique. Também participaram os supervisores das áreas de especialização: Dr. Robson da Silveira (Cirurgia Geral), Dr. Luiz Chaves (Clínica Médica), Dra. Débora da Silva Nora (Ginecologia e Obstetrícia) e Dr. Cristiano Eudes (Pediatria).

A noite foi marcada pela apresentação dos médicos que concluíram a residência no HCL.

Em Clínica Médica, formaram os novos médicos especialistas: Dra. Luiza Gomes Santiago; Dra. Regina Lígia Gomes Ferreira; e Dr. Igor Nacur Xavier. Já em Ginecologia e Obstetrícia se formaram Dra. Tássylla Caroline Ferreira Pereira; Dra. Kimilly Vieira dos Santos Rocha; e Dra. Jennyfer Pereira Flor.

No programa de Pediatria: Dra. Larissa Alvim Mendes Sangi e Dra. Bruna Megale Giovane. Na Cirurgia Geral, a médica formada foi a Dra. Lorena Bertolin Maia.

Pronunciamentos

Durante a cerimônia, a médica residente Dra. Lorena Bertolin Maia fez um pronunciamento representando os formandos, destacando os desafios e aprendizados da trajetória na residência médica.

O vice-provedor Emerson Lessa, o presidente do Conselho Superior, Ednilson Lacerda, e o coordenador da Comissão de Residência Médica, Dr. Gustavo Henrique, também discursaram, ressaltando o compromisso do hospital com a formação de profissionais qualificados e a importância da residência médica para a excelência no atendimento à população.

Com o marco de 108 médicos especialistas formados, o Hospital César Leite reafirma seu papel como centro de referência na capacitação de profissionais da saúde, contribuindo para o fortalecimento da medicina na região.