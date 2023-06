Hospital César Leite aciona polícia para mulher que promoveu quebradeira e agrediu funcionários

MANHUAÇU – Na noite desta quarta-feira (28), o Hospital César Leite acionou a Polícia Militar por conta de uma acompanhante de um paciente que promoveu quebradeira e agrediu médicos e funcionários do setor de urgência e emergência.

Além de tumultuar os serviços de atendimento, a mulher chegou a danificar a porta da entrada da urgência e emergência e invadiu a sala de atendimento, alegando que seu marido deveria ser atendido primeiro.

O Hospital César Leite informa que no mesmo momento estava sendo atendida uma paciente com um quadro de parada cardiorrespiratória na Sala Vermelha, que infelizmente veio a falecer.

Além de promover o tumulto e quebradeira, a acompanhante ainda arrancou um pedaço do cabelo de uma médica e desacatou os funcionários. Ao ser informada que a Polícia Militar foi acionada, ela levou o marido para atendimento particular.

“O quadro de saúde do paciente era de crise de ansiedade devido ao atendimento com um dentista e não era considerado urgente’, informou o hospital.

Equipe da Polícia Militar registrou a ocorrência e conduziu a autora para as demais providências.

“A atitude irresponsável da agressora prejudicou o atendimento das urgências que estavam sendo atendidas e retardou o atendimento dos pacientes que aguardavam ser chamados. O Hospital César Leite reafirma que não irá tolerar esse tipo de violência e agressão aos funcionários e pacientes. Tal conduta coloca em risco o atendimento aos casos realmente de urgência e emergência. Além disso, a direção do HCL informa que irá adotar as medidas judiciais cabíveis contra a autora das agressões e danos”, disse a instituição.

Fonte: Portal Caparaó