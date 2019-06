Hospital Casu recebe ações de eficiência energética da Cemig

Companhia investe R$ 260 mil para garantir mais eficiência no uso da energia elétrica da instituição

CARATINGA- A Cemig, por meio do Programa Energia Inteligente, está investindo R$ 192 mil na instalação de um equipamento de esterilização para materiais hospitalares no Centro de Assistência à Saúde (CASU), o Hospital Irmã Denise, em Caratinga. Recentemente, a instituição de saúde teve a iluminação modernizada, sendo substituídas lâmpadas ineficientes por outras com tecnologia LED, e passou a contar com uma nova secadora de roupas, cujas instalações já contribuem para a economia do hospital.

Com o objetivo de memorar os investimentos de, aproximadamente, R$ 260 mil nas iniciativas de eficiência energética, a Cemig e o CASU – Hospital Irmã Denise realizaram na tarde de ontem, solenidade junto aos representantes da Fundação Educacional de Caratinga – mantenedora da entidade de saúde, localizada à rua Niterói, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Caratinga – e da Prefeitura Municipal de Caratinga, além de representantes de diversas entidades e empresas do município.

Segundo o engenheiro de eficiência energética Fernando Queiroz, da Cemig, a secadora e a autoclave, com capacidade para 50 quilos e 370 litros respectivamente, entregues na instituição devem garantir mais agilidade na execução dos processos da lavanderia do hospital. “O modelo de secadora, por exemplo, é desenvolvido com tecnologia capaz de evitar o superaquecimento, característica fundamental para a conservação das roupas e, principalmente, para a segurança dos profissionais da saúde”, explica.

Daniela Fonseca Genelhu, diretora Geral do CASU – Hospital Irmã Denise, destaca a relevância dos novos equipamentos para a manutenção do controle de infecção hospitalar e da gestão financeira. “Ficamos muito honrados, porque o CASU pertence à Funec e por ser uma fundação sem fins lucrativos, filantrópica, todo investimento é revertido em prol da sociedade. Hoje contamos com grande parte dos nossos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, inclusive casos de alta complexidade que nunca tinham sido feitos em Caratinga e todo esse investimento retornará para a população. A autoclave é o equipamento responsável pela esterilização dos materiais da hotelaria e dos instrumentais cirúrgicos do Hospital. Os equipamentos doados pela Cemig são de última geração, garantindo a eficácia do processo de esterilização e também da economicidade em decorrência do baixo consumo de energia e água”.

A médica frisa que os benefícios vão de encontro ao propósito do CASU, visando o bem-estar dos pacientes. “Além da economia de energia, também temos a segurança do paciente com equipamentos modernos, novos, com certeza uma parceria que todos ganham. A humanização vai muito além de tratar bem o paciente, dar conforto e carinho. Vai até onde se consegue cuidar da sociedade e o meio ambiente está inserido nesse processo, a instituição é muito preocupada com isso, tem hoje vários projetos com os cursos de engenharia e medicina veterinária. Pensamos na sociedade como um todo”.

Com a iniciativa, a Cemig busca, ainda, contribuir para que os hospitais reduzam a parcela do orçamento destinada à conta de energia e ofereçam mais conforto em suas instalações. Antônio Fonseca da Silva, diretor executivo da Funec e reitor do Unec, acredita que o projeto representa uma importante contribuição para os trabalhos desenvolvidos. “Ficamos muito felizes com isso, avaliamos de forma muito positiva, porque a Cemig realmente tem demonstrado essa preocupação e no nosso caso, de hospital, com esses equipamentos, isso é muito importante. É um valor não só financeiro alto, mas, de economia do gasto de energia. Isso significa que há uma preocupação também com o meio ambiente e coincide exatamente com a filosofia desta instituição. Queremos agradecer muito a Cemig, de ter nos atendido com esse grande presente e devemos economizar em torno de 70% da luz elétrica”.

Com a economia, professor Antônio enfatiza que será possível investir em outros projetos da instituição. “Não só nosso trabalho social que temos e não podemos abrir mão, é muito importante para nós e a sociedade de Caratinga, mas também para a ampliação de outros projetos que poderíamos fazer. Essa economia vem em uma boa hora e tenho certeza que será muito bem aplicada pela instituição.

Programa Energia Inteligente e saúde

No biênio 2019-2020, o Programa Energia Inteligente irá investir mais de R$ 40 milhões na área da saúde. Ao todo, serão substituídos 65 focos cirúrgicos, utilizados em procedimentos médicos mais complexos e que exigem maior acuidade visual, 89 aparelhos de esterilização de materiais cirúrgicos (autoclaves), 115 secadoras de roupas hospitalar e mais de 90 mil lâmpadas de alto consumo. A ação prevê, ainda, a instalação de usinas de geração fotovoltaica.

O Programa Energia Inteligente da Cemig é regulado pela Aneel e se baseia no incentivo à mudança de hábitos, resultando na redução e eliminação do desperdício como forma de bom uso e preservação dos recursos naturais.

Mauro César Diniz, agente de Relacionamento Institucional da Cemig, explica que a Companhia, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), desenvolve o programa de eficiência energética em todo o Estado. “Está priorizando neste momento os hospitais, em outro momento serão as escolas públicas e Apacs (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado). São disponibilizados recursos, aplicados em troca de equipamentos, buscando os mais eficientes do ponto de vista de economia de energia, iluminação e até instalação de usina fotovoltaica. O objetivo principal do programa é fazer com que os mineiros criem hábitos de economia de energia, não só na troca dos equipamentos, mas instrui-los como usar energia com mais eficiência”.