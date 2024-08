Projeto incentiva a sustentabilidade e o aprendizado ambiental em escolas por meio de oficinas de cultivo de hortas e práticas ecológicas

BUGRE – A Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu lançou no dia 14 de agosto, o projeto Hortar & Colher, programado para ser desenvolvido em duas escolas, na cidade de Bugre, visando promover a sustentabilidade na agricultura. “A difusão das hortas escolares pode transformar o ambiente educacional, trazendo para as escolas discussões sobre degradação ambiental, segurança alimentar e valorização dos saberes populares de forma contextualizada. Isso pode ampliar o debate para os lares das crianças,” afirma a coordenadora Grasiele Moreira.

“As hortas atuam como um espaço pedagógico e são excelentes ferramentas para o ensino da educação alimentar e ambiental com foco na sustentabilidade. Neste trabalho, buscaremos ensinar práticas ecológicas de forma lúdica por meio de oficinas para os alunos”, destaca.

Ao longo de nove meses, o projeto iniciará suas atividades com uma oficina de Kokedama, que oferecerá 40 vagas gratuitas. A Kokedama é uma técnica japonesa de plantio em bolas de musgo ou fibra de coco, onde os participantes serão incentivados a interagir com a natureza, trabalhar com a terra, entrar em contato com plantas e desenvolver habilidades manuais de forma sensível e artística.

A oficina será ministrada pela engenheira agrônoma Grasiele Moreira Silva, especialista em Proteção de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), mestre em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade pela Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), e colecionadora de cactos e suculentas há aproximadamente 20 anos. Grasiele ministra cursos e oficinas relacionadas a plantas ornamentais e paisagismo, além de trabalhar com agroecologia e agricultura familiar.

O projeto prevê, ainda, a realização das oficinas Hortar & Colher com as crianças, permitindo que elas vivenciem todas as etapas do cultivo, desde a semeadura até a colheita dos alimentos na horta escolar. Também estão sendo planejadas oficinas de sementeira, plantio, e teatro, além de uma Feira de Troca de Saberes na Praça, com atividades como oficinas de jardins verticais para crianças, oficinas de receitas com uso de PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) e palestras sobre alimentação saudável. O projeto culminará com a Festa da Colheita, reunindo as crianças participantes, equipes escolares e familiares.

KOKEDAMAS

A oficina de Kokedamas, que se refere aos arranjos de plantas aéreas, utiliza uma técnica japonesa que permite suspender espécies de plantas que precisam de terra sem o uso de jardineiras. A Kokedama nasceu para “levitar”, ou seja, é um arranjo que deve ser pendurado, o que lhe confere a essência e o design típicos das plantas suspensas. Presente nos jardins japoneses, geralmente ao lado do bonsai, a Kokedama é uma técnica de jardinagem oriental que recentemente voltou a ser tendência no paisagismo.

A montagem da Kokedama segue um passo a passo específico, utilizando materiais selecionados, como terra, argila e pedrinhas, para garantir a consistência e o design do arranjo. O musgo, que dá forma à bola, é um componente essencial, combinando os “ingredientes” necessários para o cultivo de espécies em vasos. A produtora cultural Shirley Maclane, explica que a palavra “Kokedama” significa literalmente “bola de musgo” em japonês, refletindo bem a essência desse arranjo floral que atravessa séculos.

O projeto Hortar & Colher é apoiado pela Fundação Renova, por meio do Edital Doce, e realizado pela Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu. Conta com a produção de Shirley Maclane, coordenação de Grasiele Moreira e Carlos Júnior; fotografia de Tatiane Bispo; design gráfico de Leo Coessens; monitoria de Natália Ferreira Pires, e intérprete de Libras Jaqueline; Goretti Nunes, que também é responsável pela assessoria de comunicação, junto com Leo Coessens. O projeto tem a parceria do Coletivo Feito Nós e Escola Municipal Nerissa Marques dos Reis e do Centro de Educação Infantil Arco-Íris, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Bugre.

SERVIÇO

Hortar & Colher – Oficina de Kokedama

Data: 14/8/2024, de 9h às 11h e de 13h às 15h

Oficinas gratuitas – Informações: (31) 98515-1174

Local: Residencial Vista Alegre, Prédio – Centro, Bugre – MG