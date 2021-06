Horário de vacinação estendido para esta quarta-feira

Devido ao feriado referente ao aniversário da cidade, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde irá estender o horário de vacinação desta quarta-feira, dia 23 de junho. As Unidades básicas de saúde dos bairros Santa Zita, Anápolis, Limoeiro e Santa Cruz, bem como a Unidade V, ficarão abertas até as 21h para receber o público preconizado para tomar a vacina contra o novo Coronavírus.

Vale ressaltar que as gestantes e puérperas sem comorbidades e as lactantes devem procurar, exclusivamente, a Unidade V para receberem a vacina.

Confira os documentos que devem ser apresentados para cada público:

Adultos a partir de 53 anos: Documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.

Gestantes: Documento de identidade, cartão de vacina, comprovante de residência e cartão de pré-natal.

Puérperas e lactantes: Documento de identidade, cartão de vacina, comprovante de residência, certidão de nascimento da criança.

Pessoas com deficiência: Documento de identidade, cartão de vacina, comprovante de residência, documento que comprove a existência da deficiência (laudo médico, documentos comprobatórios de atendimentos em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência, documento oficial de identidade com indicação de deficiência, ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência).

Pessoas com comorbidades: Documento de identidade, cartão de vacina, comprovante de residência, formulário preenchido pelo médico (documento disponível no site da Prefeitura de Caratinga).