Homologado resultado final das eleições do Conselho Tutelar

CARATINGA- Foi publicada no Diário Eletrônico do Executivo, a Resolução nº011/2019, que dispõe sobre o resultado final e homologação do Processo da Eleição Unificada de Escolha dos Novos Membros do Conselho Tutelar – 2019.

Após prazo para recursos, que foram indeferidos, foi proclamado o resultado final da eleição realizada no dia 06 de outubro com o total de 4109 votos nas urnas, sendo 4024 votos válidos, 20 votos brancos e 65 votos nulos.

O total de votos por candidato par as vagas titulares foi: Lídia Dutra de Oliveira (302 votos), Vanessa Lopes da Fonseca (223 votos), Sandra Aparecida da Silva Arruda (215 votos), Erick Rodrigo Barroso (168 votos) e Elizabete Gomes da Silva Rodrigues (161 votos).

Já a classificação para suplentes, Maria Inês Pertence da Silva (149 votos), Manoel Vitor Dornelas (145 votos), Débora Rosa da Cunha (142 votos), Zenilda Dias Gomes (139 votos) e Leonice Fortunato Vieira Miranda (138 votos).