Homicídio no córrego Boa-fé, em Inhapim

INHAPIM – Wellington Procópio de Moura, 33 anos, foi assassinado nessa quinta-feira (21), no córrego Boa-fé, em Inhapim.

Um testemunha contou à Polícia Militar que durante a madrugada escutou uma pessoa, que não conseguiu identificar, chegando a pé na casa da vítima, batendo na porta, o chamando por apelido “diferente”, por três vezes. Wellington teria respondido que não atenderia a pessoa por estar tarde.

No entanto, após alguns instantes, a vítima abriu a porta e nesse instante a testemunha escutou disparos de arma de fogo.

Na sequência, a testemunha escutou passos no sentido do autor estar correndo, que conseguiu observar uma moto com dois ocupantes em alta velocidade sentido a Inhapim.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou preliminarmente várias perfurações, sendo no tórax, abdômen, cabeça e pescoço.

De acordo com a PM, Wellington tinha passagem por tráfico de drogas. No atendimento desta ocorrência um homem foi conduzido à delegacia. Ele estava nos fundos da residência procurando drogas em uma mata que eram provavelmente da vítima do homicídio. Foram apreendidas quatro buchas de maconha e duas pedras de cocaína. O suspeito disse ter estado com a vítima no dia anterior e afirmou não ter participação no assassinato