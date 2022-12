Homicídio no bairro Matinha, em Manhuaçu

MANHUAÇU – Um homicídio foi registrado no início da noite desta quinta-feira (8) no bairro Matinha. A vítima é Cleverson Carlos de Abreu, 26 anos.

A Polícia Militar foi acionada via 190, sendo informada que teria ocorrido um homicídio no bairro Matinha. Imediatamente equipes da PM se deslocaram para o local dos fatos localizando a vítima caída ao solo já sem vida.

A PM fez o isolamento do local do crime e acionou a perícia da Polícia Civil, que compareceu ao local.

Testemunhas informaram aos militares que a vítima estava indo visitar a mãe, na última rua do bairro, quando foi abordada pelo autor, que efetuou disparos de arma de fogo, atingindo a vítima com três tiros na cabeça e um no ombro.

As testemunhas não souberam informar o motivo do crime. Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.

