Homicídio na zona rural de Caparaó

CAPARAÓ – Um homicídio foi registrada na noite desta terça-feira (26) no córrego Capim Roxo, zona rural de Caparaó. Um homem, 38 anos, foi morto a tiros.

A vítima foi encontrada morta em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo. Conforme a Polícia Militar, conhecida por sua ligação com o tráfico de drogas, a vítima estava caída no chão, próximo ao seu carro, um Ford Focus preto, que apresentava várias marcas de tiros, além de estojos de munição de calibre .9mm encontrados nas proximidades.

Após as diligências, a Polícia Militar identificou uma autora do crime que estava acompanhada de um comparsa. Ambos teriam chegado ao local e, após os disparos, evadiram em um veículo preto.

A motivação do crime pode estar relacionada ao fato da autora possuir uma dívida financeira com a vítima.

A perícia técnica foi enviada ao local do crime, enquanto as equipes policiais continuam em busca de informações sobre a localização dos suspeitos.

A Polícia Militar solicita a colaboração da comunidade com informações sobre os autores. As informações podem ser prestadas pelo Disque Denúncia Unificado, 181, ou pelo 190.