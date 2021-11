Homicídio na zona rural de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um homicídio foi registrado na tarde deste sábado (6) na região do córrego Sófoco, zona rural de Bom Jesus do Galho. O crime aconteceu no trecho que liga a cidade até o distrito de Quartel do Sacramento. A vítima, 36 anos foi morta à tiros.

Conforme os primeiros levantamentos da Polícia Militar, familiares disseram que estavam dentro de casa juntamente com a vítima. Os parentes disseram que a vítima abriu uma cerveja, bebeu um pouco e ligou o celular no carregador. Em seguida, deixou a cerveja em cima da mesa e saiu de casa, tendo andado 50 metros até uma porteira.

Conforme relatos dos familiares, disparos foram ouvidos e eles acreditaram se tratar de ‘bombinha’. Só quando foram verificar que constataram que a vítima tinha sido alvejada por disparos de arma de fogo, que atingiram o rosto. Os familiares disseram que não viram ninguém nas proximidades.

Em seguida, uma pessoa chegou, deu apoio aos familiares, no caso, pai e mãe da vítima, e acionou a Polícia Militar.

Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e constatou três disparos na região do rosto.

A PM montou cerco na região, no entanto, ninguém ainda foi detido. Ainda não se sabe a autoria e motivação deste crime.