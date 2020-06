Homicídio em Revés do Belém

Jovem foi executado quando chegava em casa. Polícia já tem o nome de um suspeito para autoria do crime

BOM JESUS DO GALHO – Um homicídio foi registrado na madrugada do último sábado (13) na rua Sapucaia, em Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho. Júlio César Rodrigues Gomes, 23 anos, foi morto à tiros quando chegava em casa. A Polícia Militar fez levantamentos e já tem o nome de um suspeito, um jovem, 21.

A mãe da vítima informou à PM que por volta das 1h ouviu barulhos semelhantes aos de disparo de arma de fogo, no entanto, não saiu na rua para ver. Quando acordou, por volta das 5h45, percebeu que o filho não havia chegado. Então, ela foi até à porta de sua residência e viu o filho caído, juntamente com sua motocicleta Suzuki Yes. Segundo ela, Júlio não apresentava os sinais vitais. A motocicleta não estava devidamente licenciada, motivo pelo qual foi removida até ao pátio credenciado.

LEVANTAMENTOS

Com a equipe da PM no local, foi feito levantamento junto à mãe de Júlio, que revelou sua suspeita quanto ao atirador, em razão de uma desavença antiga, entre muitas brigas e discussões. O jovem em questão tem 21 anos, e teria ameaçado tirar a vida de Júlio. No registro no sistema de ocorrências não há relatos de brigas entre os dois. O suspeito figura como autor de homicídio tentado no mês de outubro de 2019; também do roubo de uma Saveiro branca, no distrito de Sapucaia, Caratinga, no dia 13 de maio, veículo este recuperado. Teria sido reconhecido, ainda, como autor de roubo de um Fox prata em Entre Folhas. A Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito estaria em conluio com outra pessoa, que possui mandado de prisão em aberto.

Foram realizadas diligências no distrito e o atirador não foi encontrado. Também foi verificado em algumas casas em Vargem Alegre, porém, nenhum dos alvos apontou que esse teria ido naquela cidade. A pessoa que realizou as denúncias pediu o anonimato, pois teme por sua vida e disse que o primeiro suspeito tem dito para os mais próximos que como vai passar a “colar” com o parceiro de crimes para cometer delitos, e como ele tem desafetos antigos, antes que esses o matem, vai matar todos. Entre eles teria citado Júlio César e também outra pessoa, que foi vítima de homicídio tentado, em outubro de 2019.

DENÚNCIAS

Foi recebido via 190 denúncias às 9h32, ainda durante trabalhos periciais, que o jovem de 21 anos seria o autor do homicídio. Também foi realizado levantamento onde a PM obteve as imagens de uma loja da entrada da rua próximo onde ocorreram os fatos. Foi possível verificar que a vítima passou de moto 1h35 e as 1h38 pessoas chegaram na esquina, porém sem acessar a rua. Pela dinâmica apresentada pelo vídeo, o autor teria aguardado a vítima e após executá-la, fugiu para um brejo. O principal suspeito não apareceu na residência de seus pais após o ocorrido. Foi feito rastreamento, mas ele não tinha sido detido até o final dessa edição.

