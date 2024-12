Homicídio em Reduto

REDUTO – Um homicídio foi registrado em Reduto nesta terça-feira (17). O crime aconteceu as margens da BR-262, nas proximidades do acesso para o distrito de Jaguaraí. A vítima foi identificada como sendo Alisson Alves do Nascimento, 35 anos.

A Polícia Militar foi informada a respeito de um veículo S10 havia sido encontrado abandonado. As equipes policiais realizaram buscas no perímetro, sendo localizado o corpo da vítima a cerca de um quilômetro do local onde se encontrava o veículo.

Parentes da vítima disseram que ela saiu de casa no dia 16/12, nesta segunda-feira, por volta das 07 horas da manhã para trabalhar e não retornou.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local constatando que a vítima possuía cinco ferimentos, provenientes de disparos de arma de fogo. Foram recolhidas também cápsulas de munição calibre 380.