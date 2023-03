HOMICÍDIO EM IPANEMA

Crime pode ter relação com disputa por pontos de tráfico de drogas. Um suspeito foi preso pela Polícia Militar

IPANEMA – Um crime de homicídio foi registrado em Ipanema nesta quarta-feira (22). A vítima é Jeferson Dias de Carvalho, 33 anos. A Polícia Militar fez rastreamento e conseguiu prender um suspeito, 22 anos. O fato aconteceu na rua Vicente Faustino, bairro Vila Vicentina.

A PM foi avisada a respeito do crime e uma guarnição foi até o local, tendo encontrada a vítima caída ao chão. Sete estojos de munição calibre 9mm foram localizados próximos ao corpo de Jeferson. Os militares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma enfermeira confirmou o óbito.

TESTEMUNHAS

Uma testemunha contou que Jeferson estava trabalhando de servente e que em determinado momento, notou um indivíduo, que usava roupa preta e capacete preto, entrou na construção e efetuou vários disparos contra a vítima, que já caiu ao solo. Em seguida, o autor fugiu.

Outra testemunha relatou ter visto dois homens e uma moto e percebeu quando o que estava na garupa desceu do veículo e entrou na construção. Após matar Jeferson, esse indivíduo voltou até a moto e a dupla fugiu sentido ao cruzamento com a rua Duque de Caxias.

Em seus levantamentos, os militares foram informados que horas antes do homicídio, uma motocicleta nas mesmas características havia descido o morro Bela Vista sentido a rua Joel Magalhães, local em que o piloto bateu numa motocicleta Honda CG que vinha na direção oposta. Segundo a PM, não foi possível identificar os motociclistas da moto preta, “pois estes estavam utilizando balaclava”.

Outra informação é que onde a vítima residia, no bairro Bela Vista, há pontos de venda de drogas e tem ocorrido disputas entre os traficantes. Os policiais também foram avisados que um desafeto de Jeferson até havia jogado um veículo contra ele. Ainda durante as diligências, os militares levantaram nomes de alguns suspeitos de envolvimento neste crime.

DILIGÊNCIAS

No decorrer das diligências, os militares descobriram que dois suspeitos teriam fugido em direção à zona rural de Pocrane. E logo na manhã de quinta-feira (23), a PM deflagrou operação que envolveu diversas viaturas e até helicóptero para localizar os suspeitos. “Foram fiscalizados cinco endereços na zona rural, oportunidade em que conseguimos levantar informações com vários populares que solicitaram anonimato, afirmando que realmente os autores frequentam àquela área, e que normalmente estão armados”, consta no boletim de ocorrência.

Outro fato que aconteceu durante as diligências é que um irmão da vítima, que é presidiário e foi escoltado para acompanhar o enterro do irmão, fugiu e poderia querer vingar a morte do familiar, “sendo necessário cessar a operação em zona rural e retornar imediatamente ao centro urbano de Ipanema”, frisa a PM. Ele continuava foragido até o final dessa edição.

Quando uma guarnição fazia patrulhamento pela rua Francisco Adão, em Ipanema, viu um veículo GM Prisma em que seu condutor, 26 anos, parou rapidamente, desembargou e fugiu por um lote. O passageiro do carro era justamente o rapaz suspeito de envolvimento na morte de Jeferson.

Ao consultar o sistema informatizado, os policiais constataram que o GM Prisma era produto de furto/roubo ocorrido no estado de São Paulo. O carro foi removido ao pátio credenciado.

Conforme o passageiro, o motorista fugiu pelo fato de estar de posse de uma sacola contendo drogas. Os militares foram até a casa desse motorista, onde ele foi encontrado e preso por receptação. Durante buscas no imóvel foram apreendidos dois capacetes e um celular que pode haver informações sobre o homicídio de Jeferson.

O jovem foi preso por suspeita de participação no crime enquanto o motorista foi detido por receptação. De acordo com a PM, esse mesmo jovem é suspeito de participação em outro homicídio ocorrido no último dia 10 onde o modus operandi foi o mesmo. Conforme divulgou a PM, a vítima Jeferson era egressa do sistema prisional e usava tornozeleira eletrônica, assim como o indivíduo que foi morto no dia 10 de março.

A PM ainda está em rastreamento à procura de outros suspeitos.