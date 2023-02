Homicídio é registrado em Jequeri e três suspeitos são presos

Na manhã desta sexta-feira (25), a rua João Bosco Calais, no bairro João Bosco Calais, em Jequeri, MG, foi palco de um homicídio. Segundo as autoridades, a vítima, um homem de 27 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo e foi encontrado sem sinais vitais no local. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e recolheu quatro estojos de munição calibre .38.

De acordo com a namorada da vítima, ele estava transitando pela via quando foi atingido por um indivíduo em uma motocicleta. Durante o atendimento, testemunhas reconheceram o autor dos disparos como sendo um cidadão de 28 anos, que foi localizado e preso na casa de sua namorada na cidade de Urucânia.

No decorrer das diligências, mais dois suspeitos foram presos por ameaça, utilizando arma de fogo, relacionados ao homicídio. Eles foram identificados como sendo um homem de 27 anos e outro de 35 anos. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Fonte -Portal Caparaó