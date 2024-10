Homenagem a Agnaldo Timóteo

CARATINGA – No dia 16 de outubro, a praça Getúlio Vargas foi palco de uma emocionante homenagem ao cantor Agnaldo Timóteo, realizado em frente à estátua que celebra o legado do artista, reuniu familiares, amigos e membros do MAC (Movimento Amigos de Caratinga), responsáveis pela organização da cerimônia. Em um clima de profunda emoção, os presentes recordaram a trajetória de Agnaldo, um dos maiores nomes da música romântica brasileira.

Falecido em 2021, o cantor foi lembrado não apenas por seu talento vocal, mas também por sua generosidade e pelas suas raízes em Caratinga. Se estivesse vivo, o artista estaria completando 87 anos. Discursos emocionados destacaram a importância de sua contribuição para a cultura nacional e para a música popular brasileira. “Agnaldo é uma referência para todos nós, não apenas pela música, mas pelo ser humano que foi”, declarou o presidente do MAC, Vanderlei Dornelas, durante a cerimônia. “Ele nunca se esqueceu de onde veio e sempre falava com orgulho de Caratinga.”

Um dos momentos mais marcantes da homenagem foi a apresentação do músico local Dedéu, que interpretou sucessos icônicos de Agnaldo Timóteo, como “Meu Grito” e “Os Verdes Campos de Minha Terra”. As canções, que fizeram parte da trilha sonora de tantas gerações, ressoam com uma força nostálgica, trazendo lembranças de tempos áureos da carreira do cantor. Marilene Godinho, amiga e admiradora de Agnaldo, também deixou suas palavras emocionadas ao público. “Agnaldo nunca esqueceu suas raízes e tinha um carinho especial por Caratinga. Ele sempre fazia questão de lembrar de onde veio, e seu amor por esta cidade era algo que ele carregava com orgulho, sua voz continuará ecoando em nossos corações, assim como sua presença marcante na cultura brasileira.”

O evento foi encerrado com uma salva de palmas e o compromisso de todos de manter viva a memória de Agnaldo Timóteo, cujo legado continua a inspirar gerações de fãs e artistas.