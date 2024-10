Mário de Azevedo Júnior, falecido em 5 de setembro de 2024. Filho de Catarina Valente de Azevedo, tendo como irmã Helci Mara Valente de Azevedo, Mário foi casado com Maria Celes Gonçalves. Desta união nasceram os filhos Larissa Gonçalves de Azevedo, Mário de Azevedo Neto, Thyrone Gonçalves de Azevedo. Seus netos são Davi, Sara, Sofia e Melinda.

Mário foi pastor da Igreja Nova Vida e junto com os pastores Luís, Elon e com muito boa vontade, Mário corria para ajudar os pedreiros a levantar as paredes, dedicando-se com muito carinho e respeito à comunidade e os membros da Igreja Nova Vida.

Pastor Mário durante sua vida religiosa sempre admirou e respeitou o pastor Luís, considerando-o seu segundo pai.