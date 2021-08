Aos familiares de Eugênio;

No registro civil, carregava o nome de Eugênio Ribeiro da Silva, nascido em 28 de janeiro de 1972, esteve presente nesta vida terrena por 49 anos, dos quais, 25 anos foram totalmente dedicados a tão nobre profissão da enfermagem, do cuidado e do amor ao próximo, o que o levou a ser conhecido na cidade de Caratinga como “Eugênio Enfermeiro”, nome este, que utilizou em suas tentativas de ingressar na carreira política, que talvez não tenha obtido êxito, pois sua maior missão estava aqui, fora da política, temos a plena certeza, de que, Eugênio, foi muito mais atuante e contribuiu muito mais, oferecendo sua vida a serviço do povo! Sempre muito prestativo, com seu jeito simples de ser, sorridente, carismático, dava sentido ao velho ensinamento “fazei o bem, sem olhar a quem”, por este motivo, deixa tantos amigos!

Como profissional da enfermagem, atuou nos hospitais mais antigos de nossa cidade, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e na Casa de saúde Divino Espírito Santo (atual Casa de Saúde União). Seus últimos anos na profissão, foram servindo ao palácio do bispo da Diocese de Caratinga, onde cuidou do saudoso bispo Dom Hélio, e de Dom Heleno.

Eugênio, foi também um verdadeiro ativista em prol das causas dos profissionais da enfermagem, profissão a qual dedicou pouco mais da metade da sua vida, esteve à frente de manifestos contra o fechamento de hospitais, criou o sindicato ASPECAR (Associação dos Profissionais de Enfermagem de Caratinga e Região), onde atuou tentando melhoria de salário, de condições de trabalho, e por tantos outros direitos de todos os profissionais de saúde de Caratinga e região.

Esse foi o legado que Eugênio “Enfermeiro” deixou para seus cinco filhos (Jhonatan, Vinícius, Emanuel, Ketlyn e Guilherme), para seus familiares, amigos e colegas de profissão. Hoje o que nos resta é a saudade, o vazio de uma perda tão precoce, causada por uma doença que vem assolando a vida tantas pessoas no mundo, inclusive, daquelas que não deixaram de se doar ao próximo. Parece injusto? Sim, porém, não nos cabe questionar os desígnios de Deus, nosso pai onipotente, nos cabe, pedir para que nosso amigo Eugênio encontre o descanso eterno, na certeza de uma vida plena, ao lado do nosso criador. É de Deus que vem o consolo e o conforto necessário em meio a tanta dor.

Infelizmente, em meio ao que vivemos, não podemos nos despedir, não podemos nos abraçar, podemos apenas através da empatia, compartilhar da mesma dor! Mas esperamos que todos que hoje choram essa grande perda, possam de alguma forma sentir o calor do nosso abraço, o abraço dos amigos e colegas que tiveram a honra de dividir a profissão com Eugênio, agradecemos a ele, que já não se encontra entre nós, por ter feito tanto, por ter vestido a camisa, por não fugir da luta, por nos representar de forma tão honrosa e tão nobre! São nossos profundos sentimentos a todos os seus familiares, em especial seus filhos. Que ele seja lembrado também como exemplo de homem, de pai, de ser humano!

Encerramos com uma passagem bíblica, que nosso querido amigo Eugênio, tanto fez jus:

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda”

Timóteo 4: 7-8

Eugênio Ribeiro da Silva

* 28/01/1972

+ 18/08/2021

Escrito por Guilherme Marques (Enfermeiro), em nome de TODOS OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE CARATINGA.

Caratinga, 19 de agosto de 2021.