Homem tenta fugir de cerco policial e acaba atingido por tiro

BOM JESUS DO GALHO – Um homem foi atingido por tiro ao tentar fugir de cerco policial em Bom Jesus do Galho. O caso foi registrada na tarde desta quarta-feira (29).

A Polícia Militar recebeu informações de que dois indivíduos contumazes na prática de diversos delitos teriam deslocado de Caratinga para São Pedro dos Ferros, para adquirirem uma arma de fogo.

Segundo o tenente Lessa foi realizado um monitoramento, e o veículo Golf foi abordado próximo a Bom Jesus do Galho.

Foi constatado que dentro do veículo havia três indivíduos, sendo que um deles, Bruno Luiz Lopes, 29 anos, desceu, contornou o automóvel desobedecendo a ordem que foi dada para sair com as mãos para cima. “Quando ele fez menção de levar as mãos na cintura, os militares que estavam próximos efetuaram disparos para repelir uma injusta e provável agressão que sofreriam”, afirmou o tenente Lessa.

O jovem foi atingido em uma das pernas, tentou fugir, caiu alguns metros depois onde foi abordado, foi submetido à busca pessoal, algemado, e sem seguida socorrido pelos militares ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Bruno precisou ser encaminhado ao bloco cirúrgico, pois sofreu fratura no fêmur ao ser alvejado.

Lessa explicou ainda que os outros indivíduos desceram normalmente do carro e não reagiram, sendo encaminhados à delegacia. “Um deles não tinha conhecimento do intuito dos outros dois, e por isso foi enquadrado como testemunha”.

No porta-luvas do carro foi encontrada uma pistola 7.65 sem munições, sendo essa a arma, segundo a PM, que os suspeitos foram comprar em São Pedro dos Ferros.

A arma que estaria com Bruno não tinha sido encontrada até o final dessa edição. De acordo com o oficial, tal arma foi dispensada em meio a um matagal.