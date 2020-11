Homem tenta atropelar desafeto

CARATINGA – Uma confusão foi registrada no início da noite desta quarta-feira (4) na rua José Carlos Pereira, bairro Aparecida. Um homem teria tentado atropelar seu desafeto. O caso foi registrado pela Polícia Militar como tentativa de homicídio.

Conforme levantamentos feitos pela PM, durante a tarde o suspeito, 37 anos, esteve na casa de sua ex-mulher, de quem está separado há mais de quatro anos, e fez ameaças contra o indivíduo, 38, que atualmente mora com essa mulher. Por volta das 17h30, quando a vítima voltava do trabalho, viu um Fiat Uno que era conduzido pelo homem que lhe fez ameaças. Segundo a vítima, o veículo veio em sua direção e o motorista deu golpe na direção do Uno com o intuito de acertá-la, mas a vítima correu e não foi atingida.

Ainda segundo a vítima, o autor realizou manobra em marcha à ré novamente em sua direção, acelerando o automóvel e desta vez conseguiu atingi-la. A vítima caiu ao chão, mas o Uno colidiu contra um poste e o autor abandonou o veículo e deixou a pé o local.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.