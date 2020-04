Homem tem moto roubada em Dom Lara

CARATINGA – Um homem de 52 anos teve sua motocicleta Honda Bros roubada nesta segunda-feira (30 /03). O crime foi registrado na região de Dom Lara, zona rural de Caratinga.

A vítima contou que trafegava em sua motocicleta Honda Bros, cor vermelha, sentido o distrito de Dom Lara e, no momento que subia a “Serrinha”, dois indivíduos negros, magros, que estavam a pé, saíram do meio do mato e a abordaram, anunciando o roubo. Segundo a vítima, os dois indivíduos estavam portando revolveres pequenos, aparentando serem calibre 22.

O homem disse que ao tentar sair na motocicleta, percebeu que um dos indivíduos, acionou o gatilho de uma das armas, entretanto, ela falhou. Neste instante, os autores seguraram o veículo e mandaram a vítima se afastar. Em seguida, eles fugiram com a motocicleta sentido Caratinga.

A vítima pegou carona e retornou para Caratinga. O proprietário da moto disse que não ligou para o número 190, e só informou o ocorrido, aproximadamente meia-hora depois, quando já estava com os componentes da Base Comunitária Móvel. As equipes de serviço iniciaram rastreamento na tentativa de localizar e prender os autores, porém, eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.