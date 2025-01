Viatura da PMRv passava pela BR-381 quando presenciou o acidente

Um motorista de 58 anos foi salvo pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) após ter um mal súbito e bater o caminhão às margens da BR-381, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. O acidente foi nessa terça-feira (14 de janeiro) e presenciado por uma viatura que passava pelo km 240 da rodovia.