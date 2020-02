Homem surta, tenta atacar policiais com faca e acaba morto

SANTA BÁRBARA DO LESTE– Um homem de 42 anos morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo efetuados por militares. O caso foi registrado na tarde de ontem na zona rural de Santa Bárbara do Leste. Segundo informações da PM, este homem teve um surto e guarnição foi acionada. Então, ele tentou atacar os militares com uma faca e acabou morto.

De acordo com informações obtidas junto ao major Flávio, uma equipe multidisciplinar da prefeitura de Santa Bárbara do Leste foi chamada pela família para tentar medicar o homem que estava em surto psicótico no meio de uma lavoura de café, no Córrego do Peão. A equipe da prefeitura pediu apoio da Polícia Militar, pois esse homem sofre de transtorno mental e estava sem o uso de medicação há aproximadamente um ano.

Segundo o major Flávio, uma irmã do homem informou que ele estava surtado desde o último dia 22. Quando os militares chegaram à lavoura, ele estava apoiado em uma enxada, com uma faca nas mãos. Esse homem foi em direção aos militares com a faca. Não tendo como sair da ação, dois militares efetuaram três disparos que atingiram seu abdômen e perna.

O homem foi socorrido consciente para a unidade de saúde em Santa Bárbara do Leste e depois, encaminhado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, onde acabou falecendo.

Foi lavrado o auto de prisão em flagrante dos dois militares que efetuaram os disparos, o que é de praxe da PM nesse tipo de ocorrência.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA tentou contato com os familiares deste homem, mas não havia conseguido até o final dessa edição.